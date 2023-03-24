В силу вступили новые правила продажи алкоголя: что изменилось

Сейчас в одной из областей изменили правила продажи алкогольных напитков. В ближайшем будущем такие же нововведения могут заработать по всей стране.

В Киевской области изменили время продажи напитков, которые содержат алкоголь. Новые правила вступили в силу примерно неделю назад, 16 марта.

Теперь в торговых сетях, магазинах и других точках продажи, у которые есть лицензия на торговлю, можно купить алкоголь ежедневно с десяти утра до девяти вечера.

В заведениях общественного питания (кафе, рестораны) допускается продажа алкогольных напитков с десяти утра до десяти вечера, но только при условии, что у этого заведения есть лицензия на розничную торговлю алкогольными напитками.

Кому не продадут алкоголь даже в установленное время

При этом продолжает действовать запрет на продажу алкоголю. Это касается людей в военной форме, представителей правоохранительных органов, добровольческих формирований территориальных общин, которые привлечены к несению службы.

Напомним, что в начале весны 2023 года существенно подорожали алкогольные напитки, такие как вино, пиво и водка.

Вероятно, это не последнее повышение цен. В ближайшей перспективе в Украине могут внедрить электронный акциз. Нововведения приведет к повышению стоимости.

По словам авторов законопроекта о введении цифрового акциза, нововведение позволит пополнить госбюджет и вывести продажу спиртных напитков из тени. Однако эксперты считают, что это, наоборот, загонит бизнес с тупик.

Также сообщалось о вероятном введении акциза на безалкогольные газированные напитки, но все это на уровне инициатив и законопроектов. В Украине ищут всевозможные способы пополнения государственного бюджета, но специалисты считают, что не стоит прибегать к крайностям, чтобы не усугубить ситуацию. Любое решение требует тщательного анализа и четкого понимания алгоритма, иначе оно может ухудшить и так непростую ситуацию.