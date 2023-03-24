Пенсионерам будут выплачивать денежный подарок в честь их дня рождения: детали

Денег много не бывает, а тем более в случае с пенсионерами, большинство из которых получают просто мизерные выплаты, даже не достигающие 3000 гривен. На днях мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что местные пенсионеры будут получать разовую выплату в честь собственного дня рождения. Это касается жителей не только областного центра, но и всей области. Кроме пенсионеров, на такой денежный подарок претендуют и инвалиды I и II группы. Подать заявку на получение денег можно в ЦНАПе по месту жительства или на сайте https://www.cnap.if.ua/.

Как подавать заявку?

Если вы решили подавать заявку в электронном режиме, необходимо сделать следующие шаги.

Зайти на вышеупомянутый ресурс и зайти в категорию “Сервисы”. Далее авторизироваться с помощью BankID. Вместо пенсионеров это могут сделать их дети или кто-нибудь из близких родственников. Далее следует выбрать код услуги. Для тех, кому исполнилось 70 и более лет, код услуги — 63/95. Для лиц с инвалидностью следует выбирать код 63/94.

Если вы решили оформлять помощь в ЦНАПе, принесите в отделение следующие документы:

Копия паспорта и идентификационного кода. Копию справки ВПЛ, если обращается внутренне перемещенное лицо. Реквизиты банковского счета на которые будут перечислять денежные средства. Копию справки от медкомиссии, лиц с инвалидностью.

Относительно того, какую сумму будут выплачивать пока информации нет. Однако в данном регионе подобная инициатива реализуется уже не в первый раз.

Раньше помощь получали жители Ужгорода

Похожая локальная помощь – явление распространенное. Для примера, недавно все ВПЛ Ужгорода, которые имеют инвалидность, могли получить сертификаты на покупки в Сильпо. Для того чтобы не пропустить различные социальные акции в своем городе, следите за объявлениями представителей городских властей.