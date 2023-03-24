Пенсіонерам виплачуватимуть грошовий подарунок в честь їхнього дня народження: деталі

Грошей багато не буває, а тим паче у випадку з пенсіонерами, більшість з яких отримують просто мізерні виплати, які навіть не сягають 3000 гривень. Днями мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що місцеві пенсіонери будуть отримувати разову виплату в честь власного дня народження. Це стосується жителів не лише обласного центру, а усієї області. Окрім пенсіонерів, на такий грошовий подарунок претендують й інваліди І та II групи. Подати заявку на отримання грошей можна у ЦНАПі за місцем проживання, або на сайті https://www.cnap.if.ua/.
Як подавати заявку?
Якщо ви вирішили подавати заявку у електронному режимі, потрібно зробити наступні кроки.
- Зайти на вищезгаданий ресурс, та зайти у категорію “Сервіси”. Далі авторизуватися з допомогою BankID. Замість пенсіонерів це можуть зробити їхні діти, чи будь-хто з близьких родичів.
- Далі потрібно вибрати код послуги.
- Для тих кому виповнилося 70 і більше років, код послуги — 63/95.
- Для осіб з інвалідністю потрібно вибирати код 63/94.
Якщо ви вирішили оформлювати допомогу у ЦНАПі, тоді принесіть у відділення наступні документи:
- Копію паспорта та ідентифікаційного коду.
- Копію довідки ВПО, якщо звертається особа, що є внутрішньо переміщеною.
- Реквізити банківського рахунку на котрий будуть перераховувати кошти.
- Копію довідки від медкомісії, для осіб з інвалідністю.
Стосовно того, яку саме суму виплачуватимуть поки інформації немає. Однак в даному регіоні подібна ініціатива реалізовується вже не вперше.
Раніше допомогу отримували мешканці Ужгорода
Схожа локальна допомога — явище поширене. Для прикладу, нещодавно всі ВПО Ужгорода, які мають інвалідність могли отримати сертифікати на покупки у Сільпо. Для того, щоб не пропустити різноманітні соціальні акції у своєму місті слідкуйте за оголошеннями представників міської влади.
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