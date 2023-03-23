Украинцы массово жалуются на Ощадбанк из-за того, что не могут пользоваться собственными средствами

Ощадбанк является крупнейшим украинским банком, преимущественно обслуживающим пенсионеров, льготные категории населения, внутренне перемещенных лиц. То есть 90% социальных выплат проходят именно через это финансовое учреждение. Но как оказалось, на днях Ощадбанк изменил правила авторизации в приложении Ощад 24. Если раньше можно было авторизироваться с помощью приходящего в вайбере кода, то теперь нужно ответить на звонок. Это стало настоящей проблемой для жителей оккупированных территорий, где не ловит украинская связь.

Люди массово жалуются в приложение

«Ощадбанк снова нарушает права жителей, живущих на неподконтрольных территориях. С понедельника для регистрации или повторной авторизации в мобильном приложении Ощадбанк вместо SMS начал отправлять входящий звонок, на который необходимо ответить. Но на неподконтрольных территориях не работает украинская мобильная связь, в некоторых местах только роуминг операторов РФ», — пишут люди на сайте Минфина.

Пользователи жалуются, что банально не могут авторизоваться в приложении, чтобы управлять своими средствами. Для многих пенсия является единственным источником дохода, и, не имея возможности пользоваться украинскими выплатами, люди вынужденно соглашаются на российские.



«Ощадбанк заблокировал возможность получить SMS сообщения для авторизации в мобильном приложении через Viber. Никаких комментариев операторы не дают, их не интересует, что люди не могут распоряжаться своими деньгами из-за таких «новшеств». Что нам делать?» — спрашивает одна из клиенток.

В то же время другие пользователи говорят, что проблему можно решить, зайдя на сайт Ощадбанка и оставив там заявку на возвращение старого способа авторизации. Говорят, что пробовали такое делать, и это действительно работает.

Проблема с авторизацией по телефонному звонку часто возникает и у людей, находящихся за границей. Авторизоваться через вайбер гораздо проще, ведь Интернет найти легче, а вот со связью может быть настоящая проблема.