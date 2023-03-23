Українці масово скаржаться на Ощадбанк через те, що не можуть користуватися власними коштами

Ощадбанк є найбільшим українським банком, який переважно обслуговує пенсіонерів, пільгові категорії населення, внутрішньо переміщених осіб. Тобто 90% соціальних виплат проходять саме через цю фінансову установу. Та як виявилося, днями Ощадбанк змінив правила авторизації у додатку Ощад 24. Якщо раніше можна було авторизуватися за допомогою кода, який приходив у вайбері, то тепер треба відповісти на дзвінок. Це стало справжньою проблемою для мешканців окупованих територій, де не ловить український зв’язок.

Люди масово скаржаться на додаток

«Ощадбанк знову порушує права мешканців, які живуть на непідконтрольних територіях. З понеділка для реєстрації або повторної авторизації в мобільному додатку Ощадбанк замість СМС почав надсилати вхідний дзвінок, на який необхідно відповісти. Але на непідконтрольних територіях не працює український мобільний зв’язок, у деяких місцях є лише роумінг операторів РФ», — пишуть люди на сайті Мінфіну.

Користувачі скаржаться, що банально не можуть авторизуватися у додатку, щоб керувати власними коштами. Для багатьох пенсія є єдиним джерелом доходу, і не маючи змоги користуватися українськими виплатами, люди вимушено погоджуються на російські.

«Ощадбанк заблокував можливість отримати SMS повідомлення для авторизації у мобільному додатку через Viber. Жодних коментарів оператори не надають, їх не цікавить, що люди не можуть розпоряджатися своїми грошима через такі «нововведення». Що нам робити?», — запитує одна з клієнток.

Водночас інші користувачі кажуть, що проблему можна вирішити, зайшовши на сайт Ощадбанку, та залишивши там заявку на повернення старого способу авторизації. Кажуть, що пробували таке робити і це дійсно працює.

Проблема з авторизацією через телефонний дзвінок часто виникає й у людей, які перебувають закордоном. Авторизуватися через вайбер набагато простіше, адже Інтернет знайти легше, а от зі зв’язком може бути справжня проблема.