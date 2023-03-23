В Україні продають кілька гривневих купюр за шалені гроші: як вони виглядають

В Україні є декілька платформ, на котрих люди можуть продавати та купувати різноманітні цікаві речі. Це антикваріат, різноманітні старовинні монети, рідкісні банкноти, старовинні іграшки чи інші речі, які можуть мати цінність для колекціонерів та любителів всього унікального. Дуже часто з’являються саме оголошення з продажем монет і банкнот. Причому українці продають не лише старовинні гроші, а й цілком сучасні, ба навіть випущені зовсім недавно. Для того, щоб мати цінність, банкнотам не обов’язково мати цікаву історію. Достатньо якщо на них є певна родзинка. Наприклад, унікальні номерні знаки. Як приклад, можемо розглянути кілька варіантів, які днями з’явився на одному з онлайн аукціонів.

Чоловік продає ряд купюр за 30 000 гривень

Українець опублікував оголошення де сфотографовано десять 500-гривневих купюр. Їхня унікальність в номерних знаках від ЕД 1666660 до ЕД 1666669. В оголошенні також вказано, що стан купюр відмінний і вони не піддавалися реставрації.

Далі, оголошення де продається 2 гривні за 1500 грн. Банкнота досить старенька, вже й зношена, адже випущена ще у 2011 році. Але має унікальний номер РГ 1100000, тож цілком ймовірно, що її куплять.

По тій самій причині продають 1 гривню, але сума лота аж 10 000 гривень. Її номер УУ 1111111.

Ще одне оголошення, де за 6500 гривень чоловік продає купюру номіналом у 50 гривень. На ній написано “Зразок”, що робить її унікальною.

Не рідко продаються й монети. Одна з них, номіналом у 50 копійок також нещодавно з’явилася на сайті.

“Одна з рідкісних монет. Стан колекційний, монета не реставрувалась. З невеликим поворотом. Прикрасить будь-яку колекцію“, – йдеться в оголошенні.

За свій лот продавець хоче 16 000 гривень.