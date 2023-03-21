Українців попереджають про стрімке подорожчання хліба та ряду інших популярних продуктів

В Україні триває війна, а значить продовжуються й всі супутні негативні її наслідки. Зокрема це подорожчання продуктів харчування. В перший місяць весни все знову трохи подорожчало, і хліб в тому числі. Експерти кажуть, що взагалі за останній рік хліб виріс в ціні на 28%. В березні від подорожчав ще майже на 2% порівняно з лютим. Це подорожчання триватиме й надалі. Все через низку факторів, які негативно впливають на ціну і стосується це не лише хліба, а й ряду інших продуктів.

Людям пояснили, чому все дорожчає

Якщо розглядати виключно хлібобулочну галузь, то в даному випадку ціна зросла через великі витрати на генератори, які компанії закупили у зв’язку з відключенням електроенергії. Також спостерігається неабияка проблема з дефіцитом працівників на підприємствах.

«З огляду на те, що в собівартості виробництва хліба борошно займає десь близько 40%-45%, то це якраз і пояснюється підвищенням ціни на хліб, яке відбулося в січні-лютому. Надалі ціни на хліб зростатимуть на 1,5-2% щомісяця», – зазначили представники «Укрхлібпрому».

Якщо дивитися на ціни сьогодні, то найдешевший “соціальний батон” коштує 12 гривень, а так середня ціна хлібини 25 гривень. Вартість варіюється залежно від сорту, виду та виробника.

Сильно подорожчали свіжі овочі

Українці вже могли відмітити, що останнім часом різко зросла ціна на овочі. Молода капуста, морква, картопля, огірки, помідори — все це подорожчало подекуди на 50%-60%. Особливо здивувала цибуля ціна якої вже подекуди перевищує 50 гривень за кілограм.

Все це також пов’язують з великими затратами на електроенергію. Більшість свіжих овочів вирощують в теплицях, а з теперішніми тарифами це дуже дорого. Ті овочі, які зібрали восени вже закінчуються, і попит моментами перевищує пропозицію. Ціни в такому випадку відразу ростуть.