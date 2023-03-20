Окупанти залишуться без “очей”: ЗСУ отримали американські антидронові комплекси

Українська система протиповітряної оборони посилилася американськими самохідними зенітно-ракетними комплексами AN/TWQ-1 Avenger близького радіусу дії. Кадр з комплексами були показані ресурсом Ukraine Weapons Tracker в сервісі мікроблогів в соціальній мережі Twitter.

Що про це відомо

Загалом Збройні сили України отримали 12 одиниць Avenger від Пентагону. Ці комплекси були доставлені в Німеччини зі Сполучених Штатів Америки ще в першій половині минулого місяця. Журналісти видання Reuters показали процес їх розвантаження в порту в Бремерхафені.

Щодо самих ЗРК AN/TWQ-1 Avenger, то відомо, що дальність ураження цілей в цієї системи складає п’ять з половиною кілометрів. Комплекс здатен збирати ворожі цілі на висоті до 3,8 км. Пускова установка змонтована на шасі HMMWV. Вона оснащена ракетами FIM-92 в кількості чотирьох одиниць. Крім ракетної установки на позашляховику установлений кулемет Browning M2 та оптико-електронна станція.

Керувати пусковою установкою можна дистанційно.

Також відомо, що система пошуку повітряних цілей однаково ефективна у будь-яку погоду. Завдяки наявності тепловізора вона може працювати у будь-який час доби та в будь-яких умовах. Щодо ракет FIM-92, то вони характеризуються високою маневреністю. До речі, такі самі ракети використовуються в переносному зенітно ракетному комплексі Stinger. Коштують такі ракети відносно недорого, тому цей вид ЗРК більш доцільний для боротьби з дронами.

Ще одна значна перевага зенітно ракетної системи AN/TWQ-1 Avenger — можливість ефективно працювати під час руху. Комплекс можна використовувати для захисту колон техніки у будь-яку погоду.

Наші західні партнери активно надають Україні різноманітне озброєння, в тому числі натівського стандарту. Збройні сили України накопичують важку зброю для проведення масштабної контрнаступальної операції вже цієї весни. Сподіваємося, що допомога західних країн допоможе нам здобути таку довгоочікувану перемогу.