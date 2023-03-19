Март закончится для трех знаков Зодиака кучей проблем и неприятностей

Март наполовину уже прошел, но еще изрядно успеет насолить нескольким знакам Зодиака. По крайней мере, так считают астрологи, которые составили обновленный гороскоп на следующие две недели. Специалисты призывают не падать духом, не опускать руки и прожить достойно все неприятные ситуации, которые подготовила судьба. В то же время, честно о них предупреждают. Говорят особенно трудно будет Девам, Ракам и Водолеям.

Дева

Астрологи считают, что больше всего будут страдать представители знака, которые в последнее время полностью посвящали себя работе. Как вы уже могли заметить, желаемое вознаграждение получить не удалось. Сильная усталость, апатия и эмоциональное выгорание застанут вас врасплох. Астрологи советуют не поддаваться депрессивным настроениям, а просто взять паузу в рабочих вопросах и немного отдохнуть. Мелкие проблемы могут быть и в личной жизни. Партнер начнет жаловаться на нехватку внимания с вашей стороны. Так как ваше состояние не слишком ресурсное, то это будет еще больше тянуть и без того дефицитную энергию. Постарайтесь все объяснить любимому человеку, и честно скажите, что требуете немного времени для восстановления сил.

Рак

Все проблемы будут сосредоточены на вашей работе. Вы попадете в ряд скандалов, которые пошатнут вашу репутацию, самооценку и самоуверенность. Вы вообще не слишком конфликтный человек и не любите с кем-нибудь ссориться, поэтому такая активность вас сильно истощит. Астрологи советуют стараться избегать острых диалогов и спорных тем. Будьте внимательны ко всему, что делаете. Максимальная концентрация позволит избежать ряда ошибок и неприятностей.

Водолей

Звезды считают, что вы почувствуете моральный упадок, ведь слишком долго пытались быть сильными для всех и просто устали. Вы действительно сильная личность, просто вам нужно немного выдохнуть и отдохнуть. Прекратите на время кому-то что-то доказывать и просто поживите для себя. Это даст невероятный результат.