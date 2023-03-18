Новые правила уплаты налогов за жилье: кто будет платить, когда и сколько

В Украине в 2023 году налог на квартиры и дома нужно будет платить по новым правилам. Это коснется тех, кто имеет квартиру, площадью от 60 квадратных метров и дом, площадь которого превышает 120 квадратных метров.

Согласно объяснениям налоговой службы, если у человека есть квартира и дом, то их общая площадь не должна превышать 180 квадратов. Еще одно нововведение – освобождение от уплаты налога за недвижимость, которая находится на временно оккупированных территориях или в зоне ведения боевых действий.

Сумма налога не может превышать 1,5% минималки за отчетный год. То есть по состоянию на 2023 год налог будет уплачиваться за 2022 год. То есть, максимальная сумма составит 97,5 гривны за квадратный метр.

Для лучшего понимания рассмотрим пример. Допустим, вы являетесь владельцем квартиры, площадь которой 100 кв.м. Налог придется заплатить за лишние 40 квадратных метров (100 кв.м. минус 60 кв.м). В таком случае сумма налога составит 3900 гривен – 97,5 гривен за каждый квадратный метр.

Такое следует учесть еще одну особенность. Если ваша квартира разделена между членами семьи, например между мужем и женой, то фактически вы владеете только 50 кв. метром. В таком случае платить налог не нужно. А вот в ситуации, когда одному лицу принадлежит 30 кв.м, а другому 70 кв.м, то владеющему 70 квадратами придется уплатить налог за 10 “лишних” квадратов

После того, как лицо получает уведомление о начислении налога на недвижимость, оно будет обязано уплатить его в течение двух месяцев. Если этого не сделать, то придется заплатить штраф. В случае просрочки менее чем на 30 дней штраф составляет 10% от начисленной суммы, при неуплате более 30 дней сумма штрафа составляет 20% от начисления.

Напомним, что лица, ведущие независимую профессиональную деятельность или получившие другой неофициальный доход, должны уплатить 18% от полученной суммы.