Аптеки оновили ціни: скільки тепер коштують популярні препарати?

Інфляція, яку спровокувала війна вдарила абсолютно по всіх галузях. Ціни зросли як на товари, так і на послуги і жодних виключень у якійсь зі сфер немає. Медична галузь теж змінила ціни. Зокрема подорожчали медикаменти, послуги лікарів, процедури тощо. Експерти говорять, що якщо порівнювати ціни у березні 2022 року і у березні 2023 року, то зараз ціна медикаментів зросла на 21%. Якщо ж порівнювати січень та лютий 2023 року, то розріз цін менший, але тенденція до їх зростання є. Зокрема, лише за місяць медикаменти подорожчали приблизно на 0,8%, а амбулаторні послуги на 1,6%. Подорожчання торкнулося абсолютно всіх категорій ліків, навіть попри те, що попит на антибіотики різко знизився, через те, що тепер їх продають виключно по рецепту.

Зросли ціни й на інші товари

Експерти проаналізували ріст цін по різних галузях, і картина практично всюди однакова. В середньому ціни зросли на 20%. Якщо ж бути більш точними, то все виглядає так:

Побутова техніка та електроніка подорожчала на 26%. В даному випадку найбільшу роль зіграв курс валют. Більшість товарів імпортують з інших країн, де вони закуповуються у валюті. Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 22%. Ресторани та готелі підняли ціни в середньому на 23%. Відпочинок та культура подорожчали на 16%. Зв’язок на 13%. Освіта на 9%.

Найменше подорожчав одяг та взуття, ймовірно це те, що під час війни для людей найменше в пріоритеті. Продукти харчування також дорожчають, однак тут немає якогось одного показника. Коли одні товари ростуть в ціні, інші можуть навпаки дешевшати. Має значення сезонність, попит, та інші фактори. Зокрема останніми різко подорожчали свіжі овочі. Все через дорогу електроенергію та високі затрати на утримання теплиць.