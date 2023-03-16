В Тік Ток шириться цікавий лайфхак, як українці застосовують 10 гривень в Німеччині

Наразі в Німеччині проживає левова частка українських біженців. Багато з них активно ведуть свої профілі в популярних соціальних мережах, де діляться цікавими фактами про країну. А також розповідають всілякі лайфхаки та дають поради, які можуть полегшити іншим життя. Зокрема, зараз в Тік Ток ширить відео від українки, яка днями знайшла, як можна застосувати звичайну українську монету номіналом у 10 гривень. В багатьох українських супермаркетах, щоб взяти візок потрібно кинути в спеціальний отвір євро монету. Після цього можна від’єднати візок від замка, а потім коли ви його повернете назад, монету автомат вам віддасть.

Українка спробувала кинути в автомат українську монету і це спрацювало

Жінка вирішила замість монети євро, скористуватися звичайною українською і це спрацювало. Відео з цим лайфхаком вже набирає популярності в Тік Ток, а разом з цим збирає як позитивні, так і негативні коментарі. Дехто вважає, що це обман і так робити негарно. Інші кажуть, що подібний лайфхак працює в багатьох країнах. Зокрема одна з користувачів написала, що подібне робила в Ізраїлі, але використовувала 5 копійок.

В Німеччині з’явився єдиний квиток

Серед останніх актуальних новин, які стосуються цієї країни варто згадати й нещодавнє оновлення, яке стосується квитка для громадського транспорту. Тепер в Німеччині можна купити місячний проїзний, який діє на всі види транспорту, при чому не лише міський, а й міжміський. Раніше люди теж користувалися проїзним, але він діяв лише в межах одного міста. Новий проїзний діє по всій території ФРН. Коштує він близько 40 євро, а якщо ви працюєте і постійно користуєтесь проїзним, щоб дістатися на роботу, то можете просити компенсацію від компанії. Тоді вартість проїзного обійдеться на 25% дешевше.