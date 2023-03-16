В Тик Ток распространяется интересный лайфхак, как украинцы применяют 10 гривен в Германии

В Германии проживает львиная доля украинских беженцев. Многие активно ведут свои профили в популярных социальных сетях, где делятся интересными фактами о стране. А также рассказывают всевозможные лайфхаки и дают советы, которые могут облегчить жизнь другим. В частности, сейчас в Тик Ток распространяется видео от украинки, которая на днях нашла, как можно применить обычную украинскую монету номиналом в 10 гривен. Во многих украинских супермаркетах, чтобы взять тележку, нужно бросить в специальное отверстие евро монету. После этого можно отсоединить тележку от замка, а затем, когда вы ее повернете назад, монету автомат вам отдаст.

Украинка попыталась бросить в автомат украинскую монету и это сработало

Женщина решила вместо монеты евро, воспользоваться обычным украинскими и это сработало. Видео с этим лайфхаком уже набирает популярность в Тике Ток, а вместе с этим собирает как положительные, так и отрицательные комментарии. Некоторые считают, что это обман и так делать некрасиво. Другие говорят, что подобный Лайфхак работает во многих странах. В частности, одна из пользователей написала, что подобное делала в Израиле, но использовала 5 копеек.

В Германии появился единый билет

Среди последних актуальных новостей, касающихся этой страны, стоит упомянуть и недавнее обновление, касающееся билета для общественного транспорта. Теперь в Германии можно купить месячный проездной, действующий на все виды транспорта, причем не только городской, но и междугородний. Раньше люди тоже пользовались проездным, но он действовал только в пределах одного города. Новый проездной действует по всей территории ФРГ. Стоит он около 40 евро, а если вы работаете и постоянно пользуетесь проездным, чтобы добраться на работу, можете просить компенсацию от компании. Тогда стоимость проездного обойдется на 25% дешевле.