Теперь получить больничный будет сложнее: в действие вступил ряд обновлений

В Украине получить оплачиваемый больничный можно на любой работе при условии, что лицо трудоустроено официально. Для того чтобы получить отпуск по состоянию здоровья, нужна соответствующая справка от семейного врача. Срок действия больничного во всех случаях индивидуален и рассчитывается учитывая состояние больного и течение болезни. Выплаты тоже разнятся. Но как оказывается, очень много граждан получают “липовые” больничные, чтобы таким образом решить свои вопросы и получить средства. В связи с этим Пенсионный Фонд Украины будет проводить строгие проверки всех выданных больничных листов и устанавливать факт их целесообразности.

Нововведение вступило в действие 7 марта 2023 года

Начиная с 7 марта проверять настоящих выданных больничных будет ПФУ.

«Постановлением Кабинета Министров Украины от 03.03.2023 № 185 утвержден Порядок проведения лицами, уполномоченными правлением Пенсионного фонда Украины, проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности, который вступил в силу с 07 марта», — говорится в сообщении от ПФ.



В течение 2022 выявлено львиное количество больничных, которые выданы необоснованно. Общая сумма возмещений, которую удалось сэкономить государству, составляет 3,6 миллиона гривен. В целом эксперты обнаружили более 380 000 больничных писем, оформившихся по факту здоровым людям. Теперь с этим будет еще строже, поэтому на больничный каждый сможет пойти только при наличии серьезной причины.

В 2023 году ПФУ получил ряд новых полномочий

Кроме этого, теперь Пенсионный Фонд Украины занимается субсидиями. Те граждане, которые являются пенсионерами, будут получать субсидию таким же путем, как и пенсию: либо на отделении Укрпочты, либо на специальный счет в Ощадбанке. Тем людям, которые желают получать субсидию на банковский счет и это не Ощадбанк, должны прийти в отделение ПФУ и написать соответствующее заявление.