Стало известно, почему Киевстар скрывает от клиентов бюджетные тарифные планы

Компания Киевстар является одним из самых крупных мобильных операторов в Украине. Они обслуживают половину населения и имеют инфраструктуру абсолютно в каждой области. Как и любая масштабная компания с большим количеством пользователей, Киевстар уже неоднократно попадал в скандал. Вот и в этот раз оказалось, что компания немного нечестна по отношению к своим клиентам. В частности, она скрывает от последних бюджетные тарифные платы, предлагая лишь дорогие.

Об этом стало известно из комментариев на странице компании

Киевстар имеет страницу в Фейсбук, где пользователи достаточно активны и время от времени оставляют свои отзывы и впечатления от пользования услугами. На этот раз отклик был отрицательным. Его оставила клиентка, которая один месяц пользовалась более дорогим тарифным планом, где включен безлимитный интернет. Через месяц женщина захотела снова вернуться к своему тарифу, который на порядок дешевле, но он уже не оказался в услугах.



«Месяц прошел, и я хочу вернуться на свой старый тариф или какой-нибудь бюджетный, однако есть но… приложение теперь предлагает только дорогие варианты тарифа», — пишет абонентка.

Клиентка возмущена этим, ведь есть множество других пользователей, которые продолжают пользоваться более дешевыми тарифами, а вот перейти на них почему-то невозможно.

В Киевстаре ответили, что такое действительно случается. Если у абонента был более дорогой тариф, то в приложении по умолчанию будет подтягивать только более дорогие тарифы. Чтобы подключить любой другой, не из имеющихся в списке, нужно зайти на сайт Киевстара. Там информация гораздо более полная и в перечне пакетов можно выбрать тот, что вам нужно.

Лайфсел тоже попал в скандал

На днях в неприятную ситуацию попал еще один популярный оператор. Клиенты компании “Лайфсел” пожаловались на тарифный план с безлимитным интернетом. Говорят, что лимит есть, и после 50 Гб интернет становится максимально медленным. В компании ответили, что действительно уменьшают скорость, чтобы равномерно распределить нагрузку между пользователями.