Стало відомо, чому Київстар приховує від клієнтів бюджетні тарифні плани

Компанія Київстар є одним з найбільших мобільних операторів в Україні. Вони обслуговують напевно половину населення й мають інфраструктуру абсолютно у кожній області. Як і будь-яка масштабна компанія з великою кількістю користувачів Київстар вже неодноразово потрапляв у скандал. Ось і цього разу виявилося, що компанія трохи нечесна стосовно своїх клієнтів. Зокрема, вона приховує від останніх бюджетні тарифні плати натомість пропонуючи лише дорогі.

Про це стало відомо з коментарів на сторінці компанії

Київстар має сторінку у Фейсбук де користувачі досить активні і час від часу залишають свої відгуки та враження від користування послугами. Цього разу відгук був негативним. Його залишила клієнтка, яка один місяць користувалася дорожчим тарифним планом, де включено безлімітний інтернет. Через місяць жінка захотіла знову повернутися до свого тарифу, який на порядок дешевший, але його вже не виявилося в послугах.

«Місяць пройшов, і я хочу повернутися на свій старий тариф чи якийсь бюджетний, проте є але… додаток тепер пропонує лише дорогі варіанти тарифу», — пише обурена абонентка.

Клієнтка обурена цим, адже є безліч інших користувачів, які продовжують користуватися дешевшими тарифами, а от перейти на них чомусь неможливо.

В Київстар відповіли, що таке дійсно трапляється. Якщо абонент мав дорожчий тариф, то в додатку за замовчуванням буде підтягувати лише дорожчі тарифи. Щоб підключити будь-який інший, не з тих, що є в списку, потрібно зайти на сайт Київстару. Там інформація набагато повніша і в переліку пакетів можна вибрати той, що вам потрібно.

Лайфсел теж потрапив у скандал

Днями у неприємну ситуацію потрапив ще один популярний оператор. Клієнти компанії Лайфсел поскаржилися на тарифний план з безлімітним інтернетом. Кажуть, що насправді ліміт є, і після 50 Гб інтернет стає максимально повільним. В компанії відповіли, що дійсно зменшують швидкість аби рівномірно розподілити навантаження між користувачами.