Нововведения от Нафтогаза вступили в силу 9 марта: кого это касается

С 9 марта вступили в силу нововведения «Нафтогаза Украины» относительно изменений в систему личных кабинетов пользователей. Отмечено, что эти изменения касаются не всех абонентов, а только тех, кто получает услуги по распределению газа в следующих регионах: “Днепрогаз”, “Донецкоблгаз”, “Харьковгаз”, “Херсонгаз” и “Кировоградгаз”.

Начиная с 9 марта, показатели газового счетчика будут отображаться в личном кабинете my.gas.ua, что облегчит процесс контроля затрат. Компания уверяет своих клиентов, что все показатели счетчика, уже отправленные через голосовое меню, чаты, контакт-центры или другие сервисы, также будут доступны на сайте “Нафтогаза”. Кроме этого, компания объясняет, что показатели счетчика можно посмотреть в личном кабинете сразу после формирования счетов за предыдущий месяц.

Также с первого марта у клиентов компании “Нафтогаз” есть возможность воспользоваться всеми услугами, связанными с потреблением и оплатой газа в терминалах “ПриватБанка”.

Кроме того, в терминалах ПриватБанка клиенты могут воспользоваться услугами, такими как получение квитанции за потребленный газ, проверка отсутствия задолженности за газ и акт проверки взаиморасчетов. Для этого нужно ввести номер лицевого счета и фамилию соответствующего клиента в соответствующие поля терминала ПриватБанка. После использования терминала клиенту компании “Нафтогаз Украины” будет предоставлена ​​возможность напечатать избранный и сформированный документ. Компания “Нафтогаз Украины” вместе с партнерами прилагает максимум усилий, чтобы сделать свои сервисы максимально удобными, полезными и выгодными для клиентов.

Напомним, что в конце этого отопительного сезона стоимость электроснабжения может существенно возрасти. А вот цены на газ и теплоснабжение останутся без изменений, ведь на время военного положения цены на коммунальные услуги повышать не будут. А также полгода после отмены военного положения. После победы в войне начнем стабилизироваться экономика и улучшится финансовая ситуация, это позволит украинцам адаптироваться к новым ценам.