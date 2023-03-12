От 500 долларов за банкноту: почему коллекционеры платят сумасшедшие деньги за обычные гривны
Всем известно, что коллекционеры банкнот и нумизматы готовы платить сумасшедшие деньги за редкие экземпляры. Иногда тысячу долларов или даже больше.
Рассказываем, за какие банкноты коллекционеры готовы платить огромные суммы и где взять такие ценные деньги.
Рассмотрим несколько примеров на известном ресурсе в аукционе Violity.
На ресурсе продают 1 гривну 2004 года за 20 тысяч гривен (около 500 долларов).
Согласно информации из объявления, высокая стоимость связана с уникальным номером банкноты – ЗН 0000001.
Также указывается, что банкнота в идеальном состоянии, ведь запаяна в органическом стекле.
В другом объявлении продают 1 гривну 2014 выпуска с коллекционным номером, а именно УУ 1111111.
Добавляется, что банкнота не имеет скрытых дефектов и не подвергалась реставрации.
Среди предложений встречаются не только одногривневые банкноты.
Так, в одном из объявлений предлагают приобрести 500 гривен 2015 года с номером ХВ 6666666. Стоимость такой банкноты – 25 тысяч гривен или около 700 долларов.
Добавляется, что банкнота в идеальном состоянии и не подвергалась реставрации.
Однако на фото, обнародованном владельцем, можно заметить незначительный изгиб. Возможно, потому, что 500 гривен были в обороте.
Как вы могли заметить, у всех предложений есть уникальные номера. Именно за такими банкнотами чаще всего охотятся коллекционеры. Также высоко оценивают бракованные банкноты и монеты.
Поэтому рекомендуем всегда обращать внимание на деньги в вашем кошельке. Ведь есть шанс, что на сдачу в магазине вам дадут настоящее сокровище.
Напомним, коллекционеры монет тоже давно охотятся за бракованными монетами. Наиболее ценны экземпляры из пробных партий, а также монеты с особым браком. Речь идет о случаях, когда одна сторона нормальная, а на другой отражено то же изображение, но в перевернутом виде. Такое случается, когда монета при чеканке застревает, а штемпель сразу чеканит следующую монету.
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