От 500 долларов за банкноту: почему коллекционеры платят сумасшедшие деньги за обычные гривны

Всем известно, что коллекционеры банкнот и нумизматы готовы платить сумасшедшие деньги за редкие экземпляры. Иногда тысячу долларов или даже больше.

Рассказываем, за какие банкноты коллекционеры готовы платить огромные суммы и где взять такие ценные деньги.

Рассмотрим несколько примеров на известном ресурсе в аукционе Violity.

На ресурсе продают 1 гривну 2004 года за 20 тысяч гривен (около 500 долларов).

Согласно информации из объявления, высокая стоимость связана с уникальным номером банкноты – ЗН 0000001.

Также указывается, что банкнота в идеальном состоянии, ведь запаяна в органическом стекле.

В другом объявлении продают 1 гривну 2014 выпуска с коллекционным номером, а именно УУ 1111111.

Добавляется, что банкнота не имеет скрытых дефектов и не подвергалась реставрации.

Среди предложений встречаются не только одногривневые банкноты.

Так, в одном из объявлений предлагают приобрести 500 гривен 2015 года с номером ХВ 6666666. Стоимость такой банкноты – 25 тысяч гривен или около 700 долларов.

Добавляется, что банкнота в идеальном состоянии и не подвергалась реставрации.

Однако на фото, обнародованном владельцем, можно заметить незначительный изгиб. Возможно, потому, что 500 гривен были в обороте.

Как вы могли заметить, у всех предложений есть уникальные номера. Именно за такими банкнотами чаще всего охотятся коллекционеры. Также высоко оценивают бракованные банкноты и монеты.

Поэтому рекомендуем всегда обращать внимание на деньги в вашем кошельке. Ведь есть шанс, что на сдачу в магазине вам дадут настоящее сокровище.

Напомним, коллекционеры монет тоже давно охотятся за бракованными монетами. Наиболее ценны экземпляры из пробных партий, а также монеты с особым браком. Речь идет о случаях, когда одна сторона нормальная, а на другой отражено то же изображение, но в перевернутом виде. Такое случается, когда монета при чеканке застревает, а штемпель сразу чеканит следующую монету.