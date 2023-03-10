Чоловікам дозволять виїжджати за кордон: названо умови

Зараз українські чоловіки, які є військовозобов’язаними, не можуть покинути країну через вторгнення рф та оголошення загальної мобілізації. Проте для них є чудова новина.

В Раді розглядають два законопроекти (№9075 та №9074), які пропонують дозволити деяким громадянам виїжджати за кордон за умови погодження з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Зокрема, мова йде про студентів, спортсменів та інших громадян, які не підлягають мобілізації. Їм дозволять виїжджати за кордон в умовах воєнного стану. Такі зміни у законодавстві дадуть можливість українським студентам іноземних вишів чоловічої статі та іншим громадянам вільно виїжджати за кордон у період воєнного стану. Однак, якщо громадянин вирішить виїхати за кордон, він має офіційно зобов’язатися повернутися в Україну не пізніше закінчення терміну, на який він не підлягає мобілізації відповідно до чинного законодавства, або протягом 30 днів після виїзду за кордон.

Спортсменам та іншим військовозобов’язаним, які планують виїхати за кордон для участі у міжнародних спортивних заходах, доведеться надати лист-підтвердження. Це потрібно для запобігання спробам нечесних громадян виїхати під виглядом студента чи спортсмена та уникнути мобілізації.

Щодо повернення в Україну пізніше за дозволений термін, законопроекти пропонують ввести детальний перелік поважних причин, які можуть бути визнані обґрунтованими для відстрочки повернення.

Зокрема, це можуть бути стихійні лиха, катастрофи або аварії, перебування на стаціонарному лікуванні, виконання завдань на користь України та інші подібні обставини можуть бути використані як аргументи для затримки повернення військовозобов’язаних.

Пропонується, щоб у разі неможливості повернення вчасно, громадянин зобов’язувався надати офіційне пояснення та підтвердження обставин, які перешкоджають його поверненню. Згідно з проектами законів, такі поважні причини не повинні мати негативних наслідків для військовозобов’язаних, а також не повинні згадуватися як фактори при складанні списку призовників на мобілізацію.

Зазначимо, що законопроекти ще розглядатимуть народні депутати. Однак вони можуть стати важливим кроком для полегшення життя військовозобов’язаних, які не мають наміру переступати закон, але хочуть виїхати за кордон у воєнний період.