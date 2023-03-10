Кремль планує виготовляти 6 000 “шахідів” на рік: чи варто хвилюватися

Москва укріплює стосунки з Тегераном, це випливає з планів кремля побудувати на території росії завод по збірці іранських дронів камікадзе “Shahed-136”. Аналітики видання James Foundation вирішили підрахувати стратегічні наслідки співпраці російської федерації та Ірану.

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Російські окупанти почали використовувати іранські безпілотні літальні апарати для атак на енергетичну інфраструктуру ще осінню минулого року. Вже в січні почали ширитися чутки, що москва веде переговори з Тегераном про розміщення виробничих потужностей зі збірки “Шахідів” на території рф. Підприємство планують розмістити у місті Елабуга. Кремль планує, що на потужностях виробничої платформи можна буде отримувати близько шести тисяч одиниць літальних апаратів на рік.

Як стверджують аналітики, запуск збору дронів камікадзе в промислових масштабах значно збільшить тиск на українських сил протиповітряної оборони. До того ж є ризик, що на заводі в Татарстані згодом налагодять виробництво ракет. А це вже більш серйозна загроза.

Налагодження виробництва іранських дронів камікадзе на території росії лише покращить відносини між офіційними москвою та Іраном в оборонній сфері. Аналітики не виключають й повноцінного партнерства між країнами терористами. Є ризик, що російські окупанти почнуть передавати Ірану захоплені в Україні зразки західного озброєння. Це може призвести до того, що країни НАТО втратять свою технологічну перевагу над Іраном. А це вже загрожує ядерною війною.

Нагадаємо, що Іран працює над збагаченням Урану для створення власної ядерної зброї. З великою ймовірністю росія може допомагати в цьому. Днями Плойд Остін, очільник Міноборони Сполучених Штатів Америки заявив, що країни члени НАТО не допустять створення ядерної зброї Іраном, адже це може стати початком ядерної війни, від наслідків якої постраждає весь світ.