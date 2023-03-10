Спеціалісти б’ють на сполох, окупанти встановлюють загадкові передавачі на Shahed-136

Безпілотні літальні апарати Shahed-136, які російські окупанти запускають з території Брянської області випромінюють сигнали невідомого походження. Раніше за іранськими дронами не помічали нічого подібного. Це доволі тривожна новина, адже мета ворога невідома. Про це заявив спеціаліст з радіотехнологій та волонтер Сергій Флеш.

Деталі

Флеш стверджує, що наразі окупанти запускали три групи дронів з подібними передавачами. Вони випромінюють специфічний сигнал в частотному діапазоні 1 624-1 625 МГц. Раніше подібного не було, тож спеціалісти з радіотехнологій допускають, що випромінювання йде від дрона, що летить в авангарді групи. При цьому не можна виключати, що групи “шахідів” супроводжує інший літальний апарат.

Щодо діапазону частоту 1 624-1 625 МГц, то він використовується для роботи комерційної мережі мобільного супутникового звязку Iridium. Головний офіс оператора компанії Iridium знаходиться в Сполучених Штатах Америки.

Попри це, компанія не збирається йти з ринку російської федерації. Більше того, минулого року стало відомо, що росія продовжила ліцензію на використання частотного діапазону на території росії ще на десять років. Флеш припускає, що один з групи дронів несе на борту модем, який забезпечує супутниковий зв’язок.

Однак швидкість передачі даних таким способом буде доволі низькою. Тож передавати великий обсяг інформації. Тобто припущення, що окупанти таким чином передають відео, є малоймовірним. Однак модеми встановлені неспроста.

За словами експертів, сигнали зявилися не просто так. Окупанти точно щось задумали, тож варто бути готовими до нових підступів ворога.

Нагадаємо, що російські окупанти активно застосовують шахіди для атак на енергетичну інфраструктуру та виявлення місць розташування систем ППО України. Однак іранські дрони доволі ефективно нищать наші захисники, а системи ППО в відносній безпеці, адже всі вони мобільні.