Весною українців можуть штрафувати на 100-150 тисяч гривень: попереджайте близьких

З приходом весни, люди поступово починаються відновлювати роботу на власних городах та у садах. Особливо в селах — це активний період, коли поля готують до засаджень, а сади просто вичищають від сухого гілля та трави. І що дуже часто звикли робити українські дачники й селяни? Палити траву. Влада бореться, як може з цими порушниками, адже паління трави та сухого бадилля суворо заборонено на законодавчому рівні. Але чомусь щороку все ще знаходиться безліч тих, хто порушує закон.

Штрафи за порушення суттєво зростуть

На сьогодні, штрафи за паління трави коливаються від 3000 до 150 000 гривень. Все залежить від площі, на котрій людина влаштувала пожежу, а також який вона має статус. Наприклад, якщо палінням трави займається високопосадовець, то для нього штраф одразу ж множиться у кілька разів. Максимальний штраф становить 150 000 гривень і може пред’являтися тим, хто спровокував пожежу у лісі, або ж пожежу на великій площі, яку складно погасити й до якої було в результаті залучено багато спеціальної техніки.

А загалом, палити траву не забороняють виключно через ризик пожежі. Це ще й дуже небезпечно для здоров’я. При горінні в повітря виділяється чадний газ, оксиди азоту, тяжкі метали та бензопірен, який провокує появу ракових клітин.



Крім здоров’я страждає й навколишнє довкілля. Наприклад, земля на котрій горіла трава відновлюється мінімум 5 років. Також, елементи горіння дуже забруднюють ґрунт і воду.

Порушника навіть можуть посадити в тюрму

Найсуворіше покарання буде для тих, хто палив траву неподалік людських будинків, залізниці чи дороги. Хто знищив лісові посадки, або чужі поля. А якщо в результаті пожежі ще й загинули люди, то особа може сісти в тюрму терміном від 2 до 5 років.