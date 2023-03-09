В Україні з’явилося нововведення, яке стосується всіх хто розраховується карткою в магазинах

В Україні починаючи з 2023 року ввели нові правила, які в першу чергу стосуються власників торговельного бізнесу. Абсолютно кожен магазин та торговий пункт, який розташований у населеному пункті з чисельністю населення понад 5000 осіб, зобов’язаний надавати покупцям можливість розраховуватися банківською карткою.

В протилежному випадку покупці можуть скаржитися в Держспоживслужбу, а бізнес, як наслідок, отримає штраф. Виключення, магазини, які знаходяться на непідконтрольній території, або в зоні активних бойових дій.

Поправки внесли до закону “Про права споживачів”

Якщо магазин знаходиться в населеному пункті де проживає понад 5000 осіб, то покупці мають наступні права:

Звертатися у Держспоживслужбу, якщо права покупця порушено. Магазин в результаті такого звернення може отримати штраф. Також, покупці не повинні відшкодовувати товари, які випадково розбили в магазині. За все несе відповідальність власник бізнесу, ну хіба що покупець свідомо та навмисне все довкола потрощив.

В останньому випадку до покупця буде залучена стаття — хуліганство.

Стосовно безготівкового рахунку, то найкращим рішення є установка термінала. Деякі підприємці виходять з ситуації пропонуючи покупцям розрахуватися безпосередньо їм на карту. Це не найкраще рішення, адже як мінімум покупець може платити комісію. Та і якщо мова не про рахунок ФОП, то це можна розцінити, як відмивання коштів.

Фінансовий моніторинг наразі дуже активно працює. Людям блокують рахунки навіть якщо на картку приходить сума більше ніж 5000 гривень і особа не може пояснити, що це за джерело доходу.

Таким чином Уряд хоче боротися з тіньовим бізнесом, якого в Україні дуже багато. Це в першу чергу інтернет-магазини, самозайняті особи, фрілансери та інші.