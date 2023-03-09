В Украине появилось нововведение, которое касается всех, кто рассчитывается картой в магазинах

В Украине, начиная с 2023 года, ввели новые правила, которые в первую очередь касаются собственников торгового бизнеса. Абсолютно каждый магазин и торговая точка, расположенные в населенном пункте с численностью населения более 5000 человек, обязан предоставлять покупателям возможность рассчитываться банковской картой. В противном случае покупатели могут жаловаться в Госпотребслужбу, а бизнес, как следствие, получит штраф. Исключения, магазины, находящиеся на неподконтрольной территории или в зоне активных боевых действий.

Поправки внесли в закон “О правах потребителей”

Если магазин находится в населенном пункте, где проживает более 5000 человек, то покупатели имеют следующие права:

Обращаться в Госпотребслужбу, если права покупателя нарушены. Магазин в результате такого обращения может получить штраф. Также покупатели не должны возмещать товары, которые случайно разбили в магазине. За все несет ответственность владелец бизнеса, ну разве что покупатель сознательно и умышленно все вокруг разгромил.

В последнем случае к покупателю будет привлечена статья – хулиганство.

Что касается безналичного счета, то наилучшим решением является установка терминала. Некоторые предприниматели исходят из ситуации, предлагая покупателям рассчитаться непосредственно им на карту.

Это не самое лучшее решение, ведь как минимум покупатель может платить комиссию. Да и если речь не о счете ФЛП, то это можно расценить как отмывание средств.

Финансовый мониторинг очень активно работает. Людям блокируют счета даже если на карточку приходит сумма более 5000 гривен и лицо не может объяснить, что это за источник дохода.

Таким образом, Правительство хочет бороться с теневым бизнесом, которого в Украине очень много. Это в первую очередь интернет-магазины, самозанятые лица, фрилансеры и другие.