Українцям роздадуть сертифікати на 6600 гривень для покупок у Сільпо: реєстрація триватиме тиждень

Ваучери на покупку продуктів — це поширена практика під час війни. Вже чимало благодійних організацій долучались до подібних ініціатив та роздавали сертифікати як в окремих містах, так і без прив’язки до місця проживання. Наразі стало відомо про таку можливість для тих хто проживає в Ужгороді. Тамтешні мешканці зі статусом ВПО можуть отримати сертифікати на суму 6600 гривень для покупок у мережі Сільпо. Видача одноразова, і користуватись ваучером можна протягом трьох місяців. Є ліміт — 2200 на місяць.

Як отримати сертифікат?

Мова про переселенців, які зареєстровані у Ужгороді та мають інвалідність 1 і 2 групи. Отримати допомогу вони можуть після того, як офіційно зареєструються в ЦНАПі.

Реєстрація починається 6 березня та триватиме тиждень. Видавати ваучери почнуть вже з 7 березня. Запис можливий лише за попередньою реєстрацією, яка можлива телефоном +38 050 555 81 08.

Ця допомога видається Закарпатською організацією Спільноти Червоний Хрест за сприянням компанії Austrian Development Cooperation та Ужгородської міської ради.

Чи буде така допомога в інших містах попи невідомо. За переліком актуальних виплат треба слідкувати на платформі єДопомога, на сайті Мінсоцполітики, у Дії або безпосередньо в органів місцевого самоврядування за фактичним місцем проживання.

Повернулася виплата від ООН

Дана допомога націлена на ширше коло осіб та не обмежується однією областю. Цю виплату можуть оформити всі, хто не отримував її минулого року. Це ВПО, мешканці окупованих та звільнених від окупації регіонів, а також пенсіонерів, осіб з інвалідністю, багатодітних родин та інших соціальних категорій населення. Ця допомога також сплачуватиметься протягом трьох місяців, по 2200 гривень.