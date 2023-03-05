В Госстате рассказали, у кого самая большая и самая маленькая зарплаты: данные за 2022 год удивляют

По итогам 2022 года средняя заработная плата составила 14 857 гривен. Это на 6% больше, чем в 2021 году. Но фактически это минимум на 12% меньше. В конце года самые высокие зарплаты были в работников с отрасли информации и телекоммуникации — 33 510 гривен в месяц. Самые маленькие зарплаты в сфере почтовой и курьерской деятельности — около 9 500 гривен.

Такую информацию публикует Госстат. Таким образом поквартально заработные платы менялись так:

в первом кварте 2022 года — 14 620 гривен;

во втором — 13 727 гривен;

в третьем — 14 619 гривен;

в четвертом — 16 477 гривен.

По итогам 2022 года средняя зарплата была на уровне 14 857 гривен. Это на 6% больше, чем в прошлом году, но в реальности покупательная способность зарплаты упала на 12%.

Согласно данным Госстата, средняя зарплата в Украине в 2022 году сократилась до $459 (по курсу 32,34 грн/долл), что на 10,5% меньше, чем в 2021 году. Несмотря на это, уровень зарплат все еще выше, чем в 2020 году.

Самые высокие зарплаты:

Информация и телекоммуникации – 33 510 грн/мес

Финансовая и страховая деятельность – 30 231 грн/мес

Авиационный транспорт – 28 736 грн/мес

Промышленность – 23 467 грн/мес

Сельское хозяйство – 23 105 грн/мес

Самые низкие зарплаты:

Почтовая и курьерская деятельность – 9 568 грн/мес

Временное размещение и организация питания – 9 714 грн/мес

Строительство – 10 269 грн/мес

Операции с недвижимостью – 12 431 грн/мес

Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 13 144 грн/мес.

В целом ситуация сложная, но это явно не то, чего ожидал наш враг. Атаки российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру начались в октябре 2022 года, но заработные платы в четвертом квартале были выше, чем в третьем. Даже в столь сложных условиях украинцы смогли адаптироваться. Надеемся, что 2023 год принесет долгожданную победу и ситуация на рынке труда улучшится.

Напомним, что в марте этого года пройдет масштабная индексация пенсионных выплат. В Кабмине заявили о повышении пенсий на 20%, но стоит учитывать, что индексируется только основная пенсия без учета надбавкок за стаж и возраст.