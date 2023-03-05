У Держстаті розповіли, у кого найбільша та найменша зарплати: дані за 2022 рік дивують
За підсумками 2022 року середня заробітна плата становила 14 857 гривень. Це на 6% більше, ніж 2021 року. Але фактично це щонайменше на 12% менше. Наприкінці року найвищі зарплати були у працівників галузі інформації та телекомунікації — 33 510 гривень на місяць. Найменші зарплати у сфері поштової та кур’єрської діяльності – близько 9 500 гривень.
Таку інформацію оприлюднює Держстат. Таким чином, поквартально заробітні плати змінювалися так:
- у першому кварті 2022 року – 14 620 гривень;
- у другому – 13 727 гривень;
- у третьому – 14 619 гривень;
- у четвертому – 16 477 гривень.
За підсумками 2022 року, середня зарплата була на рівні 14 857 гривень. Це на 6% більше, ніж минулого року, але насправді купівельна спроможність зарплати впала на 12%.
За даними Держстату, середня зарплата в Україні 2022 року скоротилася до $459 (за курсом 32,34 грн/дол), що на 10,5% менше, ніж 2021 року. Попри це, рівень зарплат все ще вищий, ніж у 2020 році.
Найвищі зарплати:
- Інформація та телекомунікації – 33 510 грн/міс;
- Фінансова та страхова діяльність – 30 231 грн/міс;
- Авіаційний транспорт – 28 736 грн/міс;
- Промисловість – 23 467 грн/міс;
- Сільське господарство – 23 105 грн/міс/
Найнижчі зарплати:
- Поштова та кур’єрська діяльність – 9 568 грн/міс;
- Тимчасове розміщення та організація харчування – 9 714 грн/міс;
- Будівництво – 10 269 грн/міс;
- Операції з нерухомістю – 12 431 грн/міс;
- Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 13 144 грн/міс.
Загалом ситуація складна, але це явно не те, на що чекав наш ворог. Атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру почалися у жовтні 2022 року, але заробітні плати у четвертому кварталі були вищими, ніж у третьому. Навіть за таких складних умов українці змогли адаптуватися. Сподіваємося, що 2023 рік принесе довгоочікувану перемогу і ситуація на ринку праці покращає.
Нагадаємо, цього березня пройде масштабна індексація пенсійних виплат. В Кабінеті міністрів заявили про підвищення пенсій на 20%. Однак слід враховувати, що індексують лише основну суму пенсії, тобто без врахування надбавок за стаж, вік та інших.
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