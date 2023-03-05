До 33 000 тисяч на сім’ю: у Мінреінтеграції розповіли як оформити новий вид грошової допомоги

Українці можуть отримати до 33 300 грн на сім’ю завдяки новій матеріальній допомозі від міжнародної організації. Ця допомога надається Норвезькою радою у справах біженців, і її можуть отримати переселенці та мешканці районів, які постраждали внаслідок бойових дій. Особи з уразливих категорій населення мають пріоритет під час реєстрації отримання цієї допомоги.

Згідно з деталями, опублікованими Мінреінтеграції у Facebook, виплату можна оформити на сім’ю, яка складається не більше ніж з 5 осіб. Сума допомоги станов ить 2200 грн на місяць, а за 3 місяці — 6600 грн на одну особу або 33 300 грн на сім’ю з 5 осіб. Для отримання допомоги необхідно вказати свій банківський рахунок у форматі IBAN, оскільки пенсійна картка чи картка є Підтримка не підходять.

Приймаються заявки на допомогу лише до 20 березня поточного року. Щоб зареєструватися, можна надіслати повідомлення з текстом “Привіт” на номер 0800609844 через WhatsApp або відсканувати QR-код, який розміщений на картинці, щоб зареєструватися через Viber. Після успішної реєстрації з вами зв’яжуться за месенджерами, надіславши SMS-повідомлення або зателефонувавши за вказаним номером телефону. QR-код можна знайти у повідомленні Мінінтеграції. Додаткову інформацію можна отримати за номером гарячої лінії Норвезької ради – 0 800 302 007.

Міжнародні організації всіляко допомагають українцям, які опинилися у складній ситуації через повномасштабне вторгнення російських окупантів. У пріоритеті завжди незахищені верстви населення — пенсіонери, багатодітні сім’ї, матері-одиначки, сім’ї з дітьми до року та інші.

На сайті або сторінках соціальних мереж Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій можна знайти актуальну інформацію про діючі програми допомоги.

Також безробітні українці можуть подати бізнес-план до Центру зайнятості та отримати близько ста тисяч гривень на розвиток власного бізнесу. Це чудова новина для українців, адже якщо бізнес буде успішним, і ви надасте мінімум двом особам робочі місця, то повертати гроші не доведеться.