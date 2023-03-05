Пенсии в Украине: у кого выплата повысится до 13 000 грн, а кто получит скромное повышение в 100 грн

В Пенсионном фонде Украины рассказали, у кого минимальна пенсия в марте вырастет до 13 000 гривен.

Украинцы уже начали получать пенсии с учетом мартовской индексации. В официальном Telegram канале Пенсионного фонда опубликовали информацию о том, какие категории граждан смогут получить больше 13 тысяч гривен.

Столь существенное повышение касается пенсионеров из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые получают пенсию по инвалидности.

При этом такие граждане должны доказать связь между болезнью и участием в ликвидации.

Также Пенсионный фонд сообщает о том, какими будут пенсии уже в марте этого года:

люди с инвалидностью 1 группы получали 12 993,56 грн, но с 1 марта начнут получать 13 376,21 грн.

люди с инвалидностью 2 группы получали до 10 394,85 грн, а теперь будут получать 10 700,97 грн.

люди с инвалидностью 3 группы получали 7 796,14 грн, но теперь будут получать 8 025,73 грн.

В ПФУ отметили, что новый размер пенсии будет установлен для всех, кто получает пенсию, независимо от указа, по которому она была назначена.

Минсоцполитики сообщило, что минимальное повышение составит 100 грн для пенсионеров, которые достигли пенсионного возраста в период с 2020 по 2022 годы. Это связано с тем, что у таких пенсионеров уже достаточно высокий уровень выплат по сравнению с теми, кто вышел на пенсию ранее. Чтобы избежать большого разрыва между выплатами, повышение будет небольшим.

Люди, у которых пенсия от 5000 грн и выше, при условии наличия полного стажа, получат максимальное повышение пенсии в размере 1500 грн.

В целом, индексация коснется около 10 миллионов пенсионеров Средний размер повышения составит от 400 до 700 грн. Однако ситуация не столь оптимистическая, поскольку большинство пенсионеров уже получили свою надбавку, и часто она не превышает ста гривен. Более существенные надбавки получат те, чья пенсия не меньше пяти тысяч гривен.