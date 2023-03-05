Пенсії в Україні: у кого виплата підвищиться до 13 000 грн, а хто отримає скромні 100 грн

У Пенсійному фонді України розповіли, у кого мінімальна пенсія у березні зросте до 13 000 гривень.

Українці вже почали одержувати пенсії з урахуванням березневої індексації. В офіційному Telegram каналі Пенсійного фонду опублікували інформацію про те, які категорії громадян зможуть отримати понад 13 тисяч гривень.

Таке суттєве підвищення стосується пенсіонерів з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які отримують пенсію по інвалідності.

При цьому такі громадяни мають довести зв’язок між хворобою та участю у ліквідації.

Також Пенсійний фонд повідомляє про те, якими будуть пенсії вже у березні цього року:

люди з інвалідністю 1 групи отримували 12 993,56 грн, але з 1 березня почнуть отримувати 13 376,21 грн.

люди з інвалідністю 2 групи отримували до 10 394,85 грн, а тепер отримуватимуть 10 700,97 грн.

люди з інвалідністю 3 групи отримували 7 796,14 грн, але тепер отримуватимуть 8 025,73 грн.

У ПФУ зазначили, що новий розмір пенсії буде встановлений для всіх, хто одержує пенсію, незалежно від указу, за яким вона була призначена.

Мінсоцполітики повідомило, що мінімальне підвищення становитиме 100 грн для пенсіонерів, які досягли пенсійного віку у період з 2020 по 2022 роки. Це пов’язано з тим, що такі пенсіонери мають досить високий рівень виплат порівняно з тими, хто вийшов на пенсію раніше. Щоб уникнути розриву між виплатами, підвищення буде невеликим.

Люди, які мають пенсію від 5000 грн і вище, за умови наявності повного стажу, отримають максимальне підвищення пенсії у розмірі 1500 грн.

Загалом індексація торкнеться близько 10 мільйонів пенсіонерів. Середній розмір підвищення складе від 400 до 700 грн.

Однак ситуація не така оптимістична, адже чимало пенсіонерів вже отримали свою надбавку. Часто вона не перевищує ста гривень. Більш відчутні надбавки будуть в тих, чия пенсія до індексації становила близько п’яти тисяч гривень.