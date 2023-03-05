Европейская страна анонсировала денежную помощь украинцам: подать заявку можно до 20 марта

Еще одна новая денежная выплата стала доступна отдельным категориям украинцев. Речь о людях, имеющих статус внутренне перемещенных, а также всех, кто жил или живет в зоне боевых действий или их имущество пострадало от ракет и обстрелов. Деньги выплачивает Норвежский совет по делам беженцев в Украине. Речь о сумме размером 6600 гривен. То есть, как и большинство выплат это будет приходить в течение трех месяцев в количестве 2200 гривен на одного человека. Подать заявку можно до 20 марта. При обработке заявок будет учитываться местожительство и происхождение гражданина, состав семьи, наличие в семье детей и пенсионеров, доход семьи.

Как и куда отправить данные для оформления заявки

Отметим, что на эту выплату совершенно не влияет, получали ли вы до этого деньги от других организаций. Чтобы получить денежные средства, нужно сделать несколько манипуляций.

Иметь на смартфоне вайбер или вотсап. Сохранить в контакте номер 0800609844. Регистрирующимся через вайбер нужно будет просканировать QR код, и прочитать дальнейшую инструкцию.

Среди данных, которые нужно отправить: собственные координаты GPS, согласие на обработку персональных данных, номер телефона и основную информацию обо всех членах семьи: ФИО, год рождения и идентификационные номера.

Также нужно предоставить реквизиты банковского счета или MoneyGram. Деньги можно получить одним из этих вариантов.

Пока неизвестно, какое количество людей может претендовать на выплату, есть ли лимиты. Однако, если вы подпадаете под одну из категорий, лучше не откладывать и уже подавать заявку. За более подробной информацией можно обращаться по телефону горячей линии 0800302007 или по электронной почте: [email protected]