Європейська країна анонсувала грошову допомогу українцям: подати заявку можна до 20 березня

Ще одна нова грошова виплата стала доступною для окремих категорій українців. Мова про людей, які мають статус внутрішньо переміщених, а також всіх, хто жив чи живе в зоні бойових дій, або їхнє майно постраждало від ракет і обстрілів. Гроші виплачує Норвезька рада у справах біженців в Україні. Мова про суму розміром у 6600 гривень. Тобто, як і більшість виплат ця приходитиме протягом трьох місяців у кількості 2200 гривень на одну особу. Подати заявку можна до 20 березня. При обробці заявок буде враховуватись місцепроживання та походження громадянина, склад сім’ї, наявність в родині дітей та пенсіонерів, дохід родини.

Як та куди відправити дані для оформлення заявки

Зазначимо, що на цю виплату абсолютно не впливає, чи отримували ви до цього гроші від інших організацій. Щоб отримати кошти, потрібно зробити кілька маніпуляцій.

Мати на смартфоні вайбер або вотсап. Зберегти в контакти номер 0800609844. Тим хто реєструється через вайбер потрібно буде просканувати QR код, та прочитати подальшу інструкцію.

Серед даних, які потрібно надіслати: власні координати GPS, згоду на обробку персональних даних, номер телефону та основну інформацію про всіх членів родини: ПІП, рік народження та ідентифікаційні номери.

Також, потрібно надати реквізити банківського рахунка або MoneyGram. Гроші можна отримати одним з цих варіантів.

Наразі невідомо, яка кількість людей може претендувати на виплату, та чи є певні ліміти. Однак, якщо ви підпадаєте під одну з категорій краще не зволікати і вже подавати заявку. За більш детальнішою інформацією можна звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 302 007 або електронною поштою: [email protected].