В Україні будуть глушити мобільний зв’язок та інтернет: це відбуватиметься у різних регіонах

В Україні триває війна, й відповідно немає жодного повністю безпечного регіону. За цей рік поліція, працівники СБУ, Міноборони, ГУР та інші силові структури працюють в умовах воєнного стану. Вони мають більше повноважень ніж до війни, заради того, щоб забезпечити безпеку цивільних. Відтак, вийшов законопроєкт, який дозволяє силовим структурам “глушити” мобільний зв’язок та Інтернет в регіоні де є ризик диверсії, або терористичного акту.

Мова про законопроєкт №8185

Наразі даний законопроєкт вже внесено до Верховної Ради і невдовзі він буде прийнятий. Всі силові структури в тому числі й Національна поліція матимуть право вмішуватися в роботу мобільного зв’язку. Відбуватиметься це за допомогою безпілотних літальних апаратів, в народі дронів. Зв“язок глушитимуть спеціальними радіоелектронними та випромінюючими пристроями, які дрони й будуть доставляти до потрібної локації.

«Міноборони, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, МВС, УДО, Державною прикордонною службою, Нацполіцією можуть бути застосовані радіоелектронні засоби або пристрої спеціального призначення для тимчасового обмеження електронної комунікації (телекомунікації) в окремих місцевостях на час, необхідний для усунення загроз життєво важливим інтересам людини громадянина, суспільства та держави з урахуванням мінімізації обмежень використання електронних комунікаційних мереж та послуг», — йдеться у записці пояснення до законопроєкту.

Проєкт мають підтримати всі депутати вже у першому читанні. Ймовірно людей будуть попереджувати про подібні маніпуляції, однак деталей поки немає.

Мобільний роумінг не діятиме

Варто додати, що глушитимуть зв’язок та інтернет від абсолютно всіх провайдерів, тож національний роумінг не подіє. Нагадаємо, що сьогодні користувачі одного мобільного оператора можуть приєднатися до мережі іншого якщо зв’язок зник. Це доступно для всіх, без додаткової плати за послугу.