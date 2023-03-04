Мошенники зарабатывают миллионы на пропавших безвести военных: детали циничной аферы

Жителя Кривого Рога подозревают в мошеннической схеме. Он оформлял кредиты на безвести пропавших военнослужащих. По предварительной информации, мошенник мог заработать около двух миллионов гривен.

Такая информация была опубликована на странице Киевской областной прокуратуры.

Что известно о мошеннической схеме

По данным следствия, мужчина из Кривого Рога получал личную информацию пропавшего без вести военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Мужчина использовал электронно-вычислительную технику и дубликат сим-карты для того, чтобы оформить кредит на имя военнослужащего.

После того, мошенник прятал средства на свой собственный счет и снял часть суммы наличными. По словам правоохранителей, злоумышленник тратил деньги на собственные нужды.

По такой же схеме мужчина получил данные еще двух десятков военных и повторил вышеописанные действия. Общая сумма кредита превысила два миллиона гривен.

Как накажут преступника

Жителю Кривого Рога уже объявили о подозрении по факту мошенничества и незаконном обращении с боеприпасами. Ведь при обыске у мужчины обнаружили еще и гранату. Также во время обыска были изъяты компьютерная техника, несколько мобильных телефонов, сим-карты разных мобильных операторов связи, банковские карты и денежные средства наличными.

Правоохранители задержали его, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Также полицейские ищут других лиц причастных к преступной деятельности и устанавливают лица потерпевших.

Подобные мошенничества на самом деле ужасающие. Ведь в то время пока наши защитники жертвуют жизнью за наше спокойствие, есть люди, у которых нет никаких моральных ценностей. Это настоящие монстры, пытающиеся заработать на чужом горе, даже во время войны.

К сожалению такие случаи не единичны. На днях стало известно, что псевдоволонтер из Запорожья обманул на тысячу долларов женщину, которая разыскивала своего мужа пропавшего без вести военнослужащего.