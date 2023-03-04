Шахраї заробляють мільйони на зниклих безвісти військових: деталі цинічної афери

Мешканця Кривого Рогу підозрюють в шахрайській схемі. Він оформлював кредити на безвісти зниклих військовослужбовців. За попередньою інформацією шахрай міг заробити близько двох мільйонів гривень.

Таку інформацію опублікували на сторінці Київської обласної прокуратури.

Що відомо про шахрайську схему

За даними слідства, чоловік з Кривого Рогу здобував особисту інформацію зниклого безвісти військовослужбовця Збройних Сил України. Чоловік використав електронно-обчислювальну техніку та дублікат сім-карти для того, що оформити кредит на ім’я військовослужбовця.

Після того, шахрай переховував кошти на свій власний рахунок та зняв частину суми готівкою. За словами правоохоронців, зловмисник витрачав гроші на власні потреби.

За такою ж схемою чоловік отримав дані ще двох десятків військових та повторив вище описані дії. Загальна сума кредиту перевищила два мільйони гривень.

Як покарають злочинця

Мешканцю Кривого Рога вже оголосили про підозру за фактом шахрайства та незаконного поводження з боєприпасами. Адже при обшуку в чоловіка виявили ще й гранату. Також під час обшуку було вилучено комп’ютерну техніку, кілька мобільних телефонів, сім-картки різних мобільних операторів зв’язку, банківські картки та грошові кошти готівкою.

Наразі правоохоронці затримали його, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Також наразі поліціянти шукають інших осіб причетних до злочинної діяльності та встановлюють особи потерпілих.

Подібні шахрайства насправді є жахливими. Адже в той час поки наші захисники жертвують життям за наш спокій, є люди, у яких немає жодних моральних цінностей. Це справжні монстри, які намагаються заробити на чужому горі, навіть у час війни.

На жаль такі випадки є непоодинокими. Днями стало відомо, що псевдоволонтер із Запоріжжя ошукав на тисячу доларів жінку, яка розшукувала свого чоловіка військовослужбовця, який зник безвісти.