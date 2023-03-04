Не добавят ни копейки: названы 4 категории которых индексация пенсий обойдет стороной

В марте этого года большинство украинских пенсионеров получат прибавку к пенсии в размере 20%. Причина повышения пенсий — индексация из-за роста уровня инфляции, вызванного полномасштабным вторжением российских оккупантов на территорию Украины.

Однако есть несколько категорий пенсионеров, которым не стоит ожидать повышения выплат в ближайшее время.

Так что сразу четыре категории пенсионеров останутся без надбавок. Журналисты издания “Апостроф” обратились в Министерство социальной политики с официальным запросом о том, кто не получит надбавку к пенсии.

Речь идет о следующих категориях граждан:

работающие пенсионеры, у которых небольшой страховой стаж, а размер их пенсии не достигает даже 2100 гривен;

работники прокуратуры, уже на пенсии;

лица, получающие пенсии в размере свыше максимальной возможной суммы, установленной законодательством Украины;

получатели ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Ниже можете ознакомиться с оригиналом ответа от Минсоца.

Напомним, что все пенсионеры получат прибавку в размере 20% в марте. Однако те, кто уже получил пенсию в этом месяце, разочарованы повышением пенсий. Многие граждане получили не более ста гривен, поскольку минимальный размер надбавки при индексации не может быть меньше этой суммы.

Дело в том, что индексируется не фактическая пенсия, получаемая лицом, а лишь базовая пенсия. То есть без учета надбавок за сверхурочный стаж, возраст и другие виды надбавок. То есть, если вы получаете около трех тысяч гривен в месяц, имеете полный страховой стаж и возраст от 70 лет, то индексации подвергнут примерно 2 500 гривен. С прибавкой в ​​размере 500 гривен (20% от 2500 гривен), ваша пенсия составит три тысячи гривен. В общем, мартовская индексация станет более ощутимой для тех, кто получает более пяти тысяч гривен пенсии ежемесячно. Это и неудивительно, ведь индексация всегда проводится по тому же принципу. Но пенсионеры ожидали более существенной надбавки, ведь 20% индексация является рекордной за все время своего существования.