Денис Шмигаль прокоментував підвищення тарифів на електроенергію на 400%

За прогнозами вартість електропостачання в Україні може зрости в чотири рази вже цієї весни. Є ймовірність, що вартість підвищуватимуть поступово. Однак це анітрохи не додає оптимізму українцям, більшість яких опинилися в скрутній ситуації через повномасштабне вторгнення російських окупантів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв, що соціально незахищені верстви населення не постраждають від підвищення вартості електроенергії. Насправді підвищення цін — це вимушена міра через необхідність відновлювати зруйновану енергетичну інфраструктуру.

Про це Шмигаль заявив на пресс конференції, коментуючи питання про можливе підвищення тарифів на електроенергію.

За його словами, до кінця опалювального сезону вартість тарифів змінювати не будуть. За словами Шмигаля, підвищення вартості електропостачання пов’язане з необхідністю витрачати чималі кошти на відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Враховуючи тарифи на електроенергію, які діють на сьогодні, відновлення інфраструктури неможливе.

Що буде з найнезахищенішим населенням

Очільник Кабінету Міністрів зазначив, що енергетики працюють над тим, щоб не допустити катастрофи в енергетичній системі. А без підвищення цін втримати енергосистему буде вкрай складно.

Однак Шмигаль пообіцяв. що найнезахищеніші верстви населення не постраждають від підвищення цін. Всі люди зможуть розраховувати на отримання субсидій. За словами Шмигаля Уряд та Офіс президента можуть гарантувати, що незахищені верстви населення не постраждають через реалізацію проєктів по розвитку та стабілізації енергетичної системи. Всі рішення будуть прийматися виважено, лише після аналізу. Тож поки хвилюватися не варто, принаймні, до травня, адже за попередньою інформацією тарифи переглянуть саме у травні.

Щодо вартості газу та теплопостачання, то ціни залишаться незмінними до кінця дії воєнного стану та ще пів року після його скасування. Однак це не стосується електропостачання, тож вже зараз варто готуватися до підвищення цін.