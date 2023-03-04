Стало известно, как изменятся тарифы на электроэнергию для населения в ближайшие месяцы

Буквально после Нового года в сети начала распространяться информация о повышении тарифов на электроэнергию. Уже в январе цены повысили для предпринимателей, правда вначале всего на несколько процентов. Должно быть несколько этапов повышения, чтобы люди могли постепенно привыкнуть к новым ценам. Что касается простого населения, то власть держалась до последнего, однако кажется повышение коснется каждого. Чиновники говорят, что по-другому не удается, ведь из-за массовых ракетных обстрелов слишком сильно повреждена энергетическая инфраструктура, которую теперь нужно восстанавливать. Также повышение тарифов это вынужденная мера и потому, что их рыночная цена уже давно намного выше той, которую платят обычные украинцы.

Тарифы могут повыситься с апреля

Уже известно, что в марте тарифы не будут повышать. Поэтому население будет и дальше платить 1,44 гривны за киловатт при условии, что в месяц семья потребляет до 250 киловатт электроэнергии. Если больше, то цена будет 1,68 грн.



Относительно того, как вырастут цены, пока информации нет. Но не исключение, что это случится уже в апреле, а если нет, то в мае точно. В это время закончится отопительный сезон, поэтому предпосылок для пересмотра тарифов будет больше. В настоящее время всю разницу между рыночными ценами и теми, что платит население покрывают из государственного бюджета. На это в год уходит почти 140 миллиардов гривен, и в условиях войны это слишком большие суммы. Людей уверяют, что все, кто не сможет платить, смогут оформить субсидию. Таким образом государство будет компенсировать коммуналку тем, кто в этом действительно нуждается. А вот те, кто может платить, будут это делать.

Газ тоже может подорожать

Пока это незаконно, ведь действует мораторий. Но власти все же рассматривают пути повышения тарифов на газ. Рыночная цена газа сейчас в районе 19 гривен, в то время как население платит всего 8. Специалисты утверждают, что для начала цена может вырасти до 12 гривен за куб. Но когда это произойдет, пока не известно.