Стало відомо, чи можна відмовитись від сплати тарифу за розподіл газу

Вже кілька років українці платять окремо гроші за розподіл газу. Експерти пояснюють, що ці кошти йдуть на обслуговування труб та газорозподільних систем. Багатьом таке не вподоби, дехто й досі не змирився з цим новим тарифом і хотів би від нього відмовитись. Абсурд полягає й у тому, що кожна область має інші тарифи, тобто це не фіксована ціна для всіх українців і інколи вона може сильно відрізнятися. Також, багатьох обурює, що за доставку газу доводиться платити навіть тим, хто ним давно не користується і просто залишається під’єднаним до труб. То чи можна це якось змінити? Розповідаємо.

Не платити за доставку газу можна за однієї умови

Експерти кажуть, що не платити за розподіл газу можуть лише люди, які офіційно від’єдналися від труби і мають підтверджуючі документи. Також, цього року можуть не платити цей тариф люди, будинки яких зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій. Всі інші мусять платити, адже іншого чинним законодавством не передбачено. До слова, платити можна менше, якщо мова про організовані общини. Наприклад, ОСББ, або невеликі села. Якщо люди згрупуються і створять власну організацію оператора, яка буде обслуговувати газорозподільні системи, тоді буде перерахунок і за цей тариф всі учасники общини платитимуть менше.

Зауважимо, що створити таку організацію зовсім не просто. Для цього треба отримати всі необхідні документи, ліцензію, забезпечити роботу аварійно-диспетчерської служби, закупити необхідні прилади і техніку тощо.

Тарифи незабаром можуть зрости

Стосовно газу то до кінця опалювального сезону тарифи ймовірно не зростуть, а от потім цілком можуть. Експерти говорять про суми у 12 гривень за куб. Кажуть все через те, що сильно зросла ринкова ціна газу. Вона зараз майже 19 гривень, тоді як населення все ще платить 8 гривень за куб. Різницю покривають з державного бюджету.