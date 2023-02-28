В ПФУ назвали ситуации, когда пенсионеры сами виноваты в задержке выплат: сейчас такое участилось

В Украине пенсии должны выплачиваться до 25 числа каждого месяца. Так и случается, но иногда определенная категория граждан может столкнуться с задержками. В ПФУ говорят, что их вины в этом практически нет. Они своевременно и в полном объеме перечисляют средства на счета соответствующих банковских учреждений и Укрпочты. Те, кто получает пенсию на почтовом отделении, столкнуться с задержками могут через саму компанию. Укрпочта работает с наличными, а это всегда дольше и тяжелее. Также есть большой дефицит кадров, особенно в небольших городках и отдаленных селах. А вот те, кто получает пенсию через банк, могут столкнуться с задержкой только по своей вине.

Пенсионеры не вовремя обменивают банковскую карту

Всем получающим пенсию на банковскую карту советуют время от времени проверять срок ее годности. Очень часто бывает, что срок действия карты исчерпан и соответственно ее нужно обменять. Человек это не заметил и понял что-то не так, только когда пенсия не поступила. Во время действия военного положения банки могут автоматически продолжать действие карты, но не каждое учреждение такое практикует.

«Обычно банковские учреждения сами предупреждают об этом через SMS или через интернет-банкинг. Проверить эту информацию можно на сайте нужного банка или позвонив по горячей линии», — отмечают эксперты. Но говорят, что нужно и самостоятельно следить за этим, особенно если ваш финансовый номер не всегда активен.

Если карта заблокирована, и срок ее действия исчерпан, не стоит волноваться. Все средства все равно сохранятся на вашем счету. Нужно просто прийти в банк и перевыпустить карту. После этого вы без проблем снимете накопившиеся у вас средства.