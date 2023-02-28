Чи можна носити банківську картку в чохлі з телефоном: відповідь експерта

Багато людей запитують, чи можна носити банківську картку в чохлі з телефоном. Дехто вважає, що таке рішення дозволить відмовитися від сумочки чи гаманця, але є й ті, хто стверджує, що носити картку в чохлі небезпечно, оскільки вона може розмагнітитися або гроші спишуть шахраї.

Ми запитали про це спеціаліста з ремонту техніки Максима Дерев’янка.

Він пояснив, наскільки безпечно носити платіжні картки поряд із телефоном.

Що стосується поширеного міфу про те, що банківська карта розмагнітиться, то на небезпеку варто очікувати зовсім не від смартфона. Розмагнітити карти можуть тільки в магазині, де використовується спеціальний прилад для зняття електронних маяків з одягу. Потрібно остерігатися саме їх.

У той же час існують спеціальні чохли для смартфонів з відділеннями для банківських карток, які забезпечують їх захист від шахрайських дій. Ці чохли використовуються для блокування радіочастотної ідентифікації (RFID), яке використовується для безконтактної оплати. Без такого чохла, карту можна “скіммити”, тобто. несанкціоновано зчитувати з неї інформацію.

Загалом носити картку разом зі смартфоном цілком безпечно та зручно. Але потрібно враховувати, що завжди є ризик, коли смартфон разом з чохлом та карткою вкрадуть або ви самі втратите. У такому разі буде ризик, що шахраї скористаються ситуацією. Тому варто бути обережним, і у разі втрати негайно заблокувати картку, щоб убезпечити себе.

Нагадаємо, що зараз в Україні активізувалися шахраї, які мають на меті отримати дані вашої карти.

У жодному разі і за жодних обставин не називайте термін дії картки та код із трьох цифр на звороті картки. Пам’ятайте, співробітники банку ніколи не вимагають такої інформації, як і коди з смс-повідомлень від банку.