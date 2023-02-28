Можно ли носить банковскую карту в чехле с телефоном: ответ эксперта

Многие люди задаются вопросом, можно ли носить банковскую карту в чехле с телефоном. Некоторые считают, что такое решение, позволит отказаться от сумочки или кошелька, но есть и те, кто утверждают, что носить карту в чехле небезопасно, поскольку она может размагнититься или деньги спишут мошенники.

Мы спросили об этом специалиста по ремонту техники Максима Деревянко.

Он объяснил, насколько безопасно носить платежные карты рядом с телефоном.

Что касается распространенного мифа о том, что банковская карта размагнитится, то опасности стоит ожидать вовсе не от смартфона. Размагнитится карты могут только в магазине, где используется специальный прибор для снятия электронных маяков с одежды. Нужно остерегаться именно их.

В то же время существуют специальные чехлы для смартфонов с отделениями для банковских карт, которые обеспечивают их защиту от мошеннических действий. Эти чехлы используются для блокировки радиочастотной идентификации (RFID), которая используется для бесконтактной оплаты. Без такого чехла, карту можно “скиммить”, т.е. несанкционированно считать с нее информацию.

В целом носить карту вместе со смартфоном вполне безопасно и удобно. Но нужно учитывать, что всегда есть риск, когда смартфон вместе с чехлом и картой украдут или вы сами из потеряете. В таком случае будет риск, что мошенники воспользуются ситуацией. Поэтому стоит быть осторожным, и в случае потери немедленно заблокировать карту, чтобы обезопасить себя.

Напомним, что сейчас в Украине активизировались мошенники, цель которых — заполучить данные вашей карты.

Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не называйте срок действия карты и код из трех цифр на обороте карты. Помните, сотрудники банка никогда не требуют подобную информацию, как и коды из смс-сообщений от банка.