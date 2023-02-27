Monobank урізає кредитні ліміти давнім клієнтам: подробиці ситуації

Клієнти популярного мобільного банку масово скаржаться на те, що популярний мобільний банк Monobank забирає кредитні ліміти без видимих на те причин.

Своєю історією поділилася одна з клієнток поділилася своєю історією на популярній платформі Мінфін.

За її словами банк надав їй ліміт у сумі 37 тисяч гривень. Вона давно є клієнткою банку, тож активно користувалася кредитом.

В перші місяці війни, їй довелося витратити кредитні кошти, однак проценти завжди сплачувалися вчасно. При цьому жінка отримувала офіційну заробітну плату та активно користувалася карткою.

До осені жінці вдалося виплатити кредит та увійти в пільговий період. Однак банк одразу ж знизив кредитний ліміт до нуля.

Після звернення до служби підтримки, їй повернули 20 тисяч кредитного ліміту. Однак вже на другий місяць, після того, як карту було виведено в пільговий період, банк знову обмежив користування кредитними коштами.

Загалом подібна ситуація є дуже неприємною, адже чимало осіб стали внутрішніми переселенцями або опинилися в скрутному становищі.

Тож клієнтка Монобанку залишила відгук на Мінфін. У відповідь на це представники банку повідомили, що розглянули ситуацію та повернули кредитний ліміт.

Однак жінка не впевнена, що це надовго.

Причиною такого дивного скасування лімітів, ймовірно, є система автоматичного визначення високоризикових осіб. Тобто це залежить не від банку, а від загальних правил. Тож ми радимо уважно читати договір, який ви підписали з банком.

Конкретно ця ситуація вирішилася, але немає гарантії що тисячі інших українців не стикнуться з подібною проблемою. Від цього ніхто не захищений, і головна причина цього — вторгнення окупантів, яке створило чимало труднощів та проблем більшості українців. У подібних ситуаціях ми рекомендуємо звертатися до служби підтримки банку, ймовірно, ситуацію вдасться вирішити.