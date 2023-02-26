Кадастр сможет отменять сделки купли-продажи и аренды недвижимости: что это значит

На заседании Кабинета Министров было принято постановление, которое вносит изменения в Положение о Государственной службе Украины по геодезии, картографии и кадастру, сообщает пресс-служба Кабмина на сайте правительства Украины. Новое постановление дает возможность отменять сделки через суд, а также дополняет старые нормы.

Предлагается дополнить Положение о Государственной службе Украины по геодезии, картографии и кадастру следующими изменениями:

Установить администратора Государственного картографо-геодезического фонда Украины.

Обеспечить организацию формирования и ведения Государственного картографо-геодезического фонда Украины.

Органы государственной власти и местного самоуправления будут обязаны проходить экспертизу предложений и решений по наименованию и переименованию географических объектов. Это станет возможно только после вывода Госсслужбы по геодезии.

Возможность обращения в суд с исками о признании недействительными соглашений, заключенных с нарушением законодательства о купле-продаже, ренте, дарении, залоге, обмене земельных участков государственной и коммунальной собственности.

Проведение публичного мониторинга земельных отношений, включая мониторинг рынка земель.

Новые нормы помогут более эффективно организовать работу в этой области, обеспечить лучшее ведение картографических и геодезических данных и обеспечить более четкий порядок при заключении соглашений по земельным участкам. Однако позиция юристов пока неоднозначная, мы будем следить за новостями, связанными с этой темой.

Кроме того, принятый нормативно-правовой акт утрачивает силу постановление Кабинета Министров Украины от 12 сентября 2018 года № 727 в связи с исключением указанной функции. Однако, согласно новому постановлению, Кадастровая служба больше не будет осуществлять государственный надзор в сфере землеустройства, контроль за потерями сельскохозяйственного производства, предоставление предложений по использованию средств, поступающих в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного производства и обращение в суд с иском о возмещении потерь сельскохозяйственного производства.

В целом такая новость неплохая, но в реальности все будет зависеть от организации процессов. Юристы все еще спорят об эффективности нововведений, поскольку ситуацией могут воспользоваться мошенники.