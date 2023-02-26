Кадастр зможе скасовувати угоди купівлі-продажу та оренди нерухомості: що це означає

На засіданні Кабінету Міністрів було ухвалено постанову, яка вносить зміни до Положення про Державну службу України з геодезії, картографії та кадастру, повідомляє прес-служба Кабміну на сайті уряду України. Нова ухвала дає можливість скасовувати угоди через суд, а також доповнює старі норми.

Пропонується доповнити Положення про Державну службу України з геодезії, картографії та кадастру такими змінами:

Встановити адміністратора Державного картографо-геодезичного фонду України.

Забезпечити організацію формування та ведення Державного картографо-геодезичного фонду України.

Органи державної влади та місцевого самоврядування будуть зобов’язані проходити експертизу пропозицій та рішень щодо найменування та перейменування географічних об’єктів. Це стане можливим лише після виведення Держслужби з геодезії.

Можливість звернення до суду з позовами про визнання недійсними угод, укладених з порушенням законодавства про купівлю-продаж, ренту, дарування, заставу, обмін земельних ділянок державної та комунальної власності.

Проведення громадського моніторингу земельних відносин, включаючи моніторинг ринку земель.

Нові норми допоможуть більш ефективно організувати роботу в цій галузі, забезпечити краще ведення картографічних та геодезичних даних та забезпечити більш чіткий порядок під час укладання угод щодо земельних ділянок. Однак позиція юристів поки що неоднозначна, ми стежитимемо за новинами, пов’язаними з цією темою.Крім того, ухвалений нормативно-правовий акт втрачає чинність постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 727 у зв’язку з винятком зазначеної функції. Однак, згідно з новою постановою, Кадастрова служба більше не здійснюватиме державний нагляд у сфері землеустрою, контроль за втратами сільськогосподарського виробництва, надання пропозицій щодо використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва та звернення до суду з позовом про відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва.

Загалом така новина непогана, але насправді все залежатиме від організації процесів. Юристи все ще сперечаються про ефективність нововведень, оскільки ситуацією можуть скористатися шахраї.