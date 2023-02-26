Важная информация для будущих пенсионеров: что нужно сделать, чтобы не лишиться части выплаты

В Украине получение пенсии возможно при наличии необходимого пенсионного возраста и достаточного страхового стажа, который в 2023 году составляет не менее 30 лет работы. Для назначения пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд в любое время после возникновения права на ее получение.

Действующие законодательственные нормы предусматривают следующее. Если человек достиг пенсионного возраста и обращается в ПФ для оформления пенсии на протяжении трех месяцев с момента достижения пенсионного возраста, то он получит выплату за все время, начиная со следующего дня после достижения возраста для выхода на пенсию. То есть даже если вы обратитесь в ПФ, к примеру, через два с половиной месяца, то вы получите пенсию за все время.

Если же обратиться в ПФ после трех месяцев с момента достижения пенсионного возраста, то пенсию вам начнут платить со дня обращения. В таком случае вы утратите деньги минимум за три месяца. То есть тянуть время не стоит, как только вы достигли возраста для выхода на пенсию, и у вас есть достаточное количество лет стажа, нужно обратиться в пенсионный фонд.

Документы, необходимые для оформления пенсии:

Заявление с просьбой предоставить пенсию. Удостоверение личности (оригинал и ксерокопия). Документы о регистрации или месте проживания пенсионера. Свидетельство о рождении детей, если это необходимо и повлияет на размер пенсионной выплаты. Свидетельство о браке, копия и оригинал при необходимости. Номер счета банковского для получения выплаты. Трудовая книжка (оригинал и ксерокопия), а также другие документы о трудовом стаже. Налоговый номер Справка из военкомата о прохождении военной службы, военный билет (при потребности). Диплом и другие документы, которыми подтвердят периоды обучения на дневном отделении до 01.01.2004 (оригинал и ксерокопия); По желанию пенсионера и при условии подтверждения первичными документами справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года.

Напомним, что в уже в марте миллионы украинцев получат надбавку к пенсии. Несколькими днями ранее премьер-министр Украины сообщил о проведении индексации в размере 20%. Сумма надбавки будет рассчитываться индивидуально.