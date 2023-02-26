Важлива інформація для майбутніх пенсіонерів: що потрібно зробити, щоб не втратити частину виплати
В Україні отримання пенсії можливе за умови досягнення необхідного пенсійного віку та достатнього страхового стажу, який у 2023 році становить не менше 30 років роботи. Для призначення пенсії необхідно звернутися до Пенсійного фонду будь-коли після виникнення права на її отримання.
Чинні законодавчі норми передбачають таке. Якщо людина досягла пенсійного віку та звертається до ПФ для оформлення пенсії протягом трьох місяців з моменту досягнення пенсійного віку, то вона отримає виплату за весь час, починаючи з наступного дня після досягнення віку для виходу на пенсію. Тобто навіть якщо ви звернетеся до ПФ, наприклад, через два з половиною місяці, то ви отримаєте пенсію за весь час.
Якщо звернутися до ПФ після трьох місяців з моменту досягнення пенсійного віку, то пенсію вам почнуть платити з дня звернення. У такому разі ви втратите гроші щонайменше за три місяці. Тобто тягнути час не варто, як тільки ви досягли віку для виходу на пенсію, і у вас є достатньо років стажу, потрібно звернутися до пенсійного фонду.
Документи, необхідні для оформлення пенсії:
- Заява із проханням надати пенсію.
- Посвідчення особи (оригінал та ксерокопія).
- Документи про реєстрацію чи місце проживання пенсіонера.
- Свідоцтво про народження дітей, якщо це необхідно та вплине на розмір пенсійної виплати.
- Свідоцтво про шлюб, копію та оригінал при необхідності.
- Номер банківського рахунку для отримання виплати.Трудова книжка (оригінал та ксерокопія), а також інші документи про трудовий стаж.
- Податковий номер
- Довідка з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби).
- Диплом та інші документи, якими підтвердять періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал та ксерокопія);
- За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року.
Нагадаємо, що вже в березні мільйони українців отримають надбавку до пенсії. Декількома днями раніше прем’єр-міністр України повідомив про проведення індексації у розмірі 20%. Сума надбавки розраховуватиметься індивідуально.
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