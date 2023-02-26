Важлива інформація для майбутніх пенсіонерів: що потрібно зробити, щоб не втратити частину виплати

В Україні отримання пенсії можливе за умови досягнення необхідного пенсійного віку та достатнього страхового стажу, який у 2023 році становить не менше 30 років роботи. Для призначення пенсії необхідно звернутися до Пенсійного фонду будь-коли після виникнення права на її отримання.

Чинні законодавчі норми передбачають таке. Якщо людина досягла пенсійного віку та звертається до ПФ для оформлення пенсії протягом трьох місяців з моменту досягнення пенсійного віку, то вона отримає виплату за весь час, починаючи з наступного дня після досягнення віку для виходу на пенсію. Тобто навіть якщо ви звернетеся до ПФ, наприклад, через два з половиною місяці, то ви отримаєте пенсію за весь час.

Якщо звернутися до ПФ після трьох місяців з моменту досягнення пенсійного віку, то пенсію вам почнуть платити з дня звернення. У такому разі ви втратите гроші щонайменше за три місяці. Тобто тягнути час не варто, як тільки ви досягли віку для виходу на пенсію, і у вас є достатньо років стажу, потрібно звернутися до пенсійного фонду.

Документи, необхідні для оформлення пенсії:

Заява із проханням надати пенсію.

Посвідчення особи (оригінал та ксерокопія).

Документи про реєстрацію чи місце проживання пенсіонера.

Свідоцтво про народження дітей, якщо це необхідно та вплине на розмір пенсійної виплати.

Свідоцтво про шлюб, копію та оригінал при необхідності.

Номер банківського рахунку для отримання виплати.Трудова книжка (оригінал та ксерокопія), а також інші документи про трудовий стаж.

Податковий номер

Довідка з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби).

Диплом та інші документи, якими підтвердять періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал та ксерокопія);

За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року.

Нагадаємо, що вже в березні мільйони українців отримають надбавку до пенсії. Декількома днями раніше прем’єр-міністр України повідомив про проведення індексації у розмірі 20%. Сума надбавки розраховуватиметься індивідуально.