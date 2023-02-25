В Украине продают фальшивые гривны прямо на маркет-плейсах

В Украине появилась организованная сеть фальшивомонетчиков, которые распространяют поддельные банкноты разного номинала по всей стране через десятки онлайн-магазинов. Продавцы принимают заказы анонимно через Telegram-каналы и принимают оплату на криптовалютные кошельки, а затем отправляют их покупателям почтовыми операторами.

На Darknet также размещены десятки объявлений о продаже фальшивых документов, оружия, наркотиков и других запрещенных товаров. Магазины работают по принципу маркет-плейсов, предоставляя продавцам площадку, а покупателям гарантию от мошенничества. Оплата принимается только в криптовалюте. Журналисты связались с продавцами фальшивых купюр, которые принимают заказы через ботов, и рассказали, что оплата производится только в криптовалюте.

Организованная сеть фальшивомонетчиков появилась в Украине, они распространяют поддельные банкноты через десятки онлайн-магазинов по всей стране. Продавцы принимают заказы анонимно через Telegram.

Продавец сообщает, что их фальшивые банкноты принимаются в шести терминалах, но не в банке “Приват”. Он утверждает, что его фальшивки могут быть использованы только в старых терминалах. За дополнительную плату, покупатель может получить список этих терминалов, SIM-карту и поддельный банковский кошелек на украинский банк. Продавец заявляет, что использует собственный печатный станок, который может повторить защитные элементы, но на самом деле большинство фальшивок крайне низкого качества.

Однако, продавцы не могут ответить на вопрос, почему они продают фальшивки за треть от номинала, а не используют их сами для отмывания денег. Очевидно, что продавать фальшивки легче, чем отмывать деньги, но это также повышает риск разоблачения на этапе сбыта. Если покупатель попадется на сбыте фальшивок, он может получить до семи лет тюремного заключения согласно статье 199 Уголовного Кодекса Украины.

Для доставки фальшивок используются курьеры-кладмены, которые прячут товар в районе, указанном продавцом. Курьеры получают около 2 тысяч гривен в день за доставку, и должны оставить залог в размере 30 долларов для работы. Фальшивки они забирают на “Новой почте” и доставляют в тех районах, которые указывают покупатели.

Правоохранители должны немедленно принять меры, в том числе киберполиция, иначе мошенники, учуяв вседозволенность, наполнят страну фальшивыми банкнотами.