В Україні продають фальшиві гривні прямо на маркет-плейсах

В Україні з’явилася організована мережа фальшивомонетників, які розповсюджують підроблені банкноти різного номіналу по всій країні через десятки онлайн-магазинів. Продавці приймають замовлення анонімно через Telegram-канали та приймають оплату на криптовалютні гаманці, а потім надсилають їх покупцям поштовими операторами.

В Darknet також розміщено десятки оголошень про продаж фальшивих документів, зброї, наркотиків та інших заборонених товарів. Магазини працюють за принципом маркет-плейсів, надаючи продавцям майданчик, а покупцям гарантію від шахрайства. Оплата приймається лише у криптовалюті.

Журналісти зв’язалися з продавцями фальшивих купюр, які приймають замовлення через ботів, і ті розповіли, що оплата провадиться тільки в криптовалюті.

Організована мережа фальшивомонетників з’явилася в Україні, вони розповсюджують підроблені банкноти через десятки онлайн-магазинів по всій країні. Продавці приймають замовлення анонімно через Telegram.

Продавець повідомляє, що їхні фальшиві банкноти приймаються у шести терміналах, але не у банку “Приват”. Він стверджує, що його фальшивки можуть бути використані лише у старих терміналах. За додаткову плату, покупець може отримати список цих терміналів, SIM-картку та підроблений гаманець на український банк. Продавець заявляє, що використовує власний друкарський верстат, який може повторити захисні елементи, але насправді більшість фальшивок дуже низької якості.

Проте, продавці не можуть відповісти на запитання, чому вони продають фальшивки за третину від номіналу, а не використовують їх самі для відмивання грошей. Очевидно, що продавати фальшивки легше ніж відмивати гроші, але це також підвищує ризик викриття на етапі збуту. Якщо покупець потрапить на збуті фальшивок, він може отримати до семи років ув’язнення згідно зі статтею 199 Кримінального Кодексу України.

Для доставки фальшивок використовуються кур’єри-кладмени, які ховають товар у районі, вказаному продавцем. Кур’єри отримують близько 2 тисяч гривень на день за доставку, та мають залишити заставу у розмірі 30 доларів для роботи. Фальшивки вони забирають “Новою поштою” і доставляють у тих районах, які вказують покупці.

Правоохоронці повинні негайно вжити заходів, у тому числі кіберполіція, інакше шахраї, почувши вседозволеність, наповнять країну фальшивими банкнотами.