Чтобы не было переплат: Нафтогаз рекомендует всем своим клиентам пройти несложную процедуру

По состоянию на сегодняшний день клиентами компании “Нефтегаз” являются более 8 миллионов потребителей. Это монополист среди всех поставщиков газа, ведь только государственная компания смогла бы удерживать цены на газ, которые сейчас вдвое ниже рыночных. Для того чтобы людям комфортнее было обслуживаться в компании, представители Нефтегаза советуют каждому создать свой собственный кабинет на сайте корпорации. Сделать это не сложно, и перед вами откроется доступ ко многим удобным опциям.

Как зарегистрироваться и создать кабинет?

Нужно выполнить несколько простых шагов:

Зайдите на сайт gas.ua, в правом верхнем углу ищите поле “Личный кабинет” и жмите “Зарегистрироваться”. Далее введите номер вашего лицевого счета на платежках (имеет 9 цифр) и первые три буквы своей фамилии. Далее выберите один из предложенных способов авторизации: через Google, Фейсбук, электронную почту или телефонный номер. Далее нужно создать пароль в кабинет. Пароль должен содержать не менее 8 цифр, иметь латинские прописные и строчные буквы, и цифры. Далее нужно пройти краткую верификацию по телефону и ваш кабинет готов к пользованию.

В частности, на сайте можно сверять данные счетчика, смотреть информацию по своим счетам и т.д.

Газ дорожать не будет

К теме газа, в последнее время в информационном поле много новостей о возможном подорожании газа. Особенно после завершения отопительного периода. В “Нефтегазе” эту информацию не подтверждают. Говорят, это незаконно, ведь в Украине действует мораторий. Любые изменения тарифов возможны не ранее чем через 6 месяцев после отмены военного положения. В то же время, сейчас ситуация с тарифами для государства действительно сложная. Рыночная цена газа 19 гривен за куб, в то время как населению его продают за 8 гривен. Разницу покрывают за счет государственного бюджета.